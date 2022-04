Feijóo acusa al Gobierno de "mentir" a españoles y ser el "más lento" de UE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "mentir" y "engañar" a los españoles por el decreto del plan de choque de medidas anticrisis, que cree que no solucionaron los problemas, y de ser el Ejecutivo "más lento" de la UE y con la "peor política económica" de Europa.



En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento gallego, la primera tras ser elegido el fin de semana como líder del PP, ha asegurado que si él fuese presidente "nunca mentiría" a los españoles, y ha dirigido sus críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que cree que está utilizando los impuestos para "hacer política de coalición" y ha "colapsado" la Agencia Tributaria con su descuento del gasóleo.



Por su parte, el portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, ha reprochado al presidente de la Xunta que "ya no está" en la Cámara gallega, sino en su nuevo puesto en Madrid. Está "de cuerpo presente, pero su mente no está en el Parlamento ni en Galicia desde hace tiempo", le ha espetado.

