Gasolineras "low cost" evalúan llevar el descuento de 0,2 euros a los tribunales

La patronal que representa a las gasolineras "low cost" (de bajo coste) estudia recurrir el descuento de 20 céntimos por litro al que obliga el Gobierno ante los tribunales, ya que en su opinión el Ejecutivo tiene una "responsabilidad patrimonial" en el perjuicio causado al sector.



Una posición de la que discrepan dos de las empresas que integran la asociación, Ballenoil y Plenoil, que han mostrado públicamente su respaldo a las medidas del Ejecutivo al considerar que contribuyen a hacer "más asequible la adquisición de un bien tan básico como la gasolina".



En un comunicado difundido este lunes, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha destacado los "perjuicios que está causando a pequeños y medianos empresarios" del sector el tener que adelantar el importe de la bonificación, ya que aunque el Estado lo sufragará al 100 % e incluso concederá anticipos, de momento las gasolineras lo tienen que adelantar.



"Entendemos que existe una responsabilidad patrimonial del Gobierno con la promulgación del real decreto (...) Vamos a estudiar las actuaciones (legales) a nivel nacional y a nivel comunitario, pues entendemos que ambos pueden tener competencia sobre lo que está aconteciendo en el mercado de venta de carburantes al por menor", han explicado los responsables de la patronal.



Las gasolineras automáticas han denunciado "la asfixia económica de muchas pequeñas y medianas empresas" a la espera de recibir los anticipos de la Agencia Tributaria, aunque por el momento las compañías llevan cuatro días -el viernes entró en vigor- aplicando el descuento y, por lo tanto, adelantando ese dinero.



"Somos colaboradores de la Administración pero no tenemos los recurso para ser su banco", han criticado.



La Aesae ha alertado, asimismo, de que "la mayor parte de las estaciones" no está aplicando correctamente la rebaja de 20 céntimos debido a que Hacienda exige que la bonificación se haga sobre el precio de venta, mientras que en algunas cadenas se está optando por otras vías (por ejemplo, aplicándolo en el precio antes de IVA).



"Tienen por tanto un riesgo adicional de no poder recuperar el dinero anticipado al Gobierno por no haber hecho correctamente la liquidación", han incidido estas mismas fuentes.



La patronal -que aglutina a una veintena de cadenas, entre ellas Autonetoil, Ballenoil, Bonarea, Plenoil o Petrostar- también ha advertido de que la medida ya está "destruyendo la competencia en un sector claramente oligopolístico" de por sí, ya que a las dificultades de liquidez se suma el poder de las grandes gasolineras, que cuentan con capacidad de refino además de su red de estaciones.



En este sentido, han lamentado que esos grandes operadores estén vendiendo el carburante en sus estaciones "por debajo del precio de coste a mayoristas", con descuentos en sus gasolineras superiores al mínimo exigido por el Ejecutivo para aquellos conductores que participan en sus programas de fidelización, por encima incluso de los 30 céntimos.



"Esto da lugar a una pinza que nos asfixia no sólo financieramente sino también económicamente", han lamentado.



También hoy, las otras dos asociaciones del sector de las gasolineras (Ceees y Aevecar) han estimado que de media el descuento de 20 céntimos por litro de carburante supone un coste a cada estación de servicio -a devolver por el Estado- de unos 40.000 euros al mes, y advierten de que el anticipo de la Agencia Tributaria compensará una parte del importe pero no el 100 %.



BALLENOIL Y PLENOIL, AL MARGEN



Tras conocer la postura de su patronal, Ballenoil y Plenoil han manifestado, en un comunicado, su apoyo a la medida adoptada por el Gobierno, la cual "ha sido respaldada desde el primer momento por ambas empresas y ya ha sido implementada en su red de estaciones de servicio desde primera hora del 1 de abril".

