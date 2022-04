Las familias del Villa de Pitanxo piden bajar al pecio y no "tapar la verdad"

Las familias de los 21 muertos en el hundimiento el pasado 15 de febrero del arrastrero gallego Villa de Pitanxo en aguas canadienses han exigido de nuevo este domingo en una nueva protesta bajar al pecio con el fin de ver si hay cuerpos dentro del barco, poder hallar pruebas y, sobre todo, "no tapar la verdad".



Son una docena los cadáveres que no han sido encontrados y María José de Pazo, hija del jefe de máquinas Francisco, uno de los doce, desde la alameda de Marín (Pontevedra) ha vuelto a ejercer de portavoz para recordar a todos los fallecidos en el hundimiento de Terranova con un "mensaje claro": retomar la búsqueda con medios técnicos, que no humanos.



"Estamos diciendo siempre lo mismo. El apoyo de la gente, de toda la sociedad, nos da aliento para seguir", ha dicho junto a cartelería con fotos de los que faltan y pancartas en las que se podía leer "Búsqueda. Verdad y justicia" o "Pedro Sánchez: cumple tu promesa de continuar la búsqueda del Villa de Pitanxo. No más mentira".



Los parientes reclaman igualmente una audiencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz.

TE RECOMENDAMOS