Unas 200 gasolineras no abren por problemas informáticos y financieros

Unas 200 gasolineras de toda España no han podido abrir este sábado debido a los problemas informáticos que se están produciendo desde el pasado jueves, cuando entró en vigor el descuento obligatorio introducido por el Gobierno, y también por falta de capacidad financiera para poder adelantar esa rebaja en el precio.



Dos días después de que las estaciones de servicio tengan que aplicar ese descuento de 20 céntimos por litro, otro de los grandes problemas a los que se están enfrentando las gasolineras españolas que sí están operando con cierta normalidad es que "se están quedando sin combustible por el aumento de demanda", señalan a Efe desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), patronal del sector.



"Estas estaciones de servicio están recibiendo todo el aluvión de vehículos que se están encontrando otras muchas gasolineras cerradas, y eso, por segundo día seguido, está derivando en problemas de abastecimiento", señalan.



Otras estaciones donde se está notando una gran afluencia de vehículos son las que se encuentran en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia cerca de la frontera de Portugal, pues "son muchos los vecinos portugueses que vienen también a aprovecharse de los descuentos, que en comparación con gasolineras de allí puede estar el litro de combustible entre 40 y 50 céntimos más barato".



Pero por segundo día consecutivo el principal problema existente es el informático, con muchas estaciones con los sistemas "sin adaptar" para poder aplicar los descuentos y otras muchas que sí los tienen "directamente caídos".



Y otras -unas 200 según la patronal- que directamente no han abierto porque no tienen capacidad financiera para poder adelantar la rebaja en los precios del combustible, un anticipo que podría oscilar en torno a los "30.000 euros al mes".

TE RECOMENDAMOS