Los transportistas suspenden "temporalmente" el paro después de 20 días

La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte por Carretera ha acordado "suspender temporalmente" el paro que estos transportistas autónomos y pymes iniciaron el pasado 14 de marzo, y que se retomará en el momento que consideren oportuno, que será "más pronto" que tarde.



Así lo ha decidido después de 20 días de movilizaciones, y tras consultar a los asistentes a la asamblea celebrada en una estación de servicio de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, a la que han acudido en torno a un centenar de transportistas de toda España.



El pasado 14 de marzo la Plataforma convocó un paro indefinido que mantenía hasta ahora, al no aceptar las medidas que acordó a finales de mes el Gobierno con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), entre las que destaca una bonificación de 20 céntimos de euros por litro de combustible hasta el 30 de junio.



Durante su intervención en la asamblea, el portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, ha defendido que es el momento de "ser inteligente" y de "saber administrar la fuerza" que el colectivo ha cosechado en las últimas semanas "para dar el segundo golpe, que va a llegar".



"Tenemos que organizarnos aún más en las provincias y prepararnos para que, en un plazo corto de tiempo, podamos volver a actuar con más fuerza", explicaba Hernández a los asistentes minutos antes de la votación a mano alzada.



Antes de conocer el resultado, el portavoz de la Plataforma ya anunciaba que el paro "se convocó con unos objetivos, y hasta que no se consigan no se va a desconvocar nada".



Con la "pausa" acordada esta mañana, la Plataforma busca organizarse aún más para "representar al trabajador".



En esta línea, Hernández ha anunciado a los transportistas que van a entablar conversaciones con varias asociaciones que "quisieron dejar a ese mafioso Comité (En alusión al CNTC)".



Asimismo, en los próximos días desarrollarán el mecanismo para que los interesados puedan afiliarse a la Plataforma, y redactarán un documento firmado y sellado con sus tarjetas de transporte.

