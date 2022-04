La ministra de Justicia dice que "regular" la prostitución es "perpetuar el machismo"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que "regular" la prostitución supondría "perpetuar el machismo" y situar al Estado como "proxeneta", por lo que ha abogado por abolirla.

En declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press, Llop ha analizado además las reuniones mantenidas este jueves en Vitoria con la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y con el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

Asimismo, se ha referido a la situación generada por Rusia en Ucrania, con "una guerra a las puertas de la Unión Europea" que "impacta de manera evidente en todos los países". Además, ha valorado que el Gobierno central adopte medidas para "paliar los efectos de la crisis" por una guerra "injustificada e injustificable".

En esta línea, ha incidido en que en solo un mes se han generado casi cuatro millones de refugiados procedentes de Ucrania, lo que provoca "una respuesta urgente". "Necesitamos dar una respuesta urgente a una situación que sobrepasa a todos los países y, por eso, todos conjuntamente hemos decidido ofrecer una protección temporal", ha valorado.

Por otro lado, la ministra se ha referido a los avances en la elaboración de la ley integral contra la trata de seres humanos con la que se busca "una regulación integral que aborde todos los aspectos, no solo los penales".

Así, ha subrayado que ha encomendado la constitución de una sección especial de la Comisión General de Codificación para la elaboración de una ley integral contra la trata en todos los aspectos, que abarcarían "trata laboral, mendicidad, tráfico de órganos, así como la trata con fines de explotación sexual".

"Hay que abolir la prostitución porque ésta provoca que exista trata. Si no se ataca la demanda de prostitución seguiremos teniendo trata", ha denunciado, para añadir que se necesita un "compromiso firme y contundente contra la prostitución".

En este contexto, ha reconocido que hay "distintas corrientes", de tal forma que el prohibicionismo trata de "erradicarla, pero actuando sobre el cliente y también sancionando la mujer", mientras el regulacionismo busca dar "una regulación laboral, con Seguridad Social y pago de impuestos".

"Es algo que rechazamos desde el Gobierno ya que regular la prostitución es perpetuar el machismo. Es algo tan patriarcal que una persona pueda pagar para consumir los cuerpos de otras personas, que en su mayoría son mujeres, que perpetua la desigualdad. Hay un desequilibrio de posiciones que perpetúa el machismo. El regulacionismo no se puede admitir y sería como admitir que un Estado es proxeneta si cobra impuestos por esa actividad", ha asegurado.

Por último, ha expresado que el abolicionismo busca "sancionar al cliente y ayudar a la víctima para que pueda salir de esa situación" y proporcionarle una "salida digna".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Respecto a la violencia de género, Llop ha considerado preocupante que se reproduzcan "estereotipos machistas entre personas muy jóvenes" pese a que en el Estado no existe la "violencia institucional", ya que las instituciones se han "volcado en adoptar medidas y lanzar herramientas" para luchar contra este tipo de violencia.

"La violencia de género en términos de homicidios y asesinatos ha descendido, eso indica que somos eficaces, pero hay una bolsa oculta de maltrato. El 80% de las mujeres asesinadas no habían denunciado. No sé si es por falta de confianza en el sistema o porque no conocen que hay recursos para ayudarlas", ha indicado, para añadir que "solo la denuncia permite que las mujeres tengan una orden de alejamiento y protección".

De este modo, y pese a reconocer que puede darse "algún error por parte de algún integrante de la carrera judicial", como se vio "con la sentencia de La Manada", ha destacado que el Tribunal Supremo "restauró aquella situación".

Por otro lado, y cuestionada por los techos de cristal que padecerían las mujeres, ha atribuido el hecho de que el Gobierno cuente con más mujeres que hombres a tener "un líder, el presidente del Gobierno, que es un líder feminista".

"El liderazgo no tiene que ser femenino sino feminista y esto significa llevar la igualdad y compartir el progreso equitativamente", ha defendido, al tiempo que ha acusado a la extrema derecha de "estar instalada en el negacionismo".