Se ofrecen más de 7.000 familias acreditadas para acoger a niños ucranianos

La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) ha puesto a disposición del Gobierno y de las comunidades autónomas las siete mil familias acogedoras de toda España, que ya tienen la idoneidad acreditada y pueden recibir de manera inmediata a menores que lleguen de Ucrania.



La presidenta de la ASEAF, María Arauz, ha trasladado este ofrecimiento en una reunión con la Directora General de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Lucía Losoviz, según informa en un comunicado.



La responsable de la asociación ha animado a los ciudadanos que se ofrecen para acoger a niños ucranianos a que acudan a la Consejería de Familia o Servicios Sociales de su comunidad a inscribirse como familia de acogida y recuerda que "hay que garantizar la identificación y el registro de todos estos menores y vincularlos con el sistema de protección".



"En España hay más de 17.000 menores y adolescentes que crecen en centros, y desde las administraciones siempre nos dicen que no hay familias que quieran acoger; ahora tenemos la oportunidad de demostrar que no es verdad. España es un país muy solidario", afirma.



En la reunión, Arauz ha reclamado a Lucía Losoviz una revisión urgente y profunda del sistema de protección y un Pacto de Estado para pasar del acogimiento residencial al familiar de los diecisiete mil tutelados que crecen privados de un entorno familiar, en especial, los 1.200 menores de 6 años".



En España en 2020, de los once mil setecientos cincuenta niños que entraron en el sistema de protección, el 73 % ingresó en una residencia, frente al 27 % que fueron a acogimiento familiar. Y de los que vivían en residencias, tan solo once de cada cien regresó con su familia de origen.

