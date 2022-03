Planas descarta dificultades para el abastecimiento de aceite de oliva

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este jueves un llamamiento a la tranquilidad tras asegurar que "en ningún caso va a haber dificultades de abastecimiento" de aceite de oliva como consecuencia de la falta de aceite de girasol por la guerra en Ucrania.



"Que no exista ninguna preocupación a este respecto porque disponemos de 'stock' suficiente y, por tanto, los incrementos de precio que se han producido en los últimos días son una reacción normal del mercado, pero la situación es estable de cara al futuro", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de participar en una jornada sobre el aceite de oliva en la Fundación San Telmo.



Así, ha recordado que esta campaña del aceite de oliva estaba prevista que fuera "un poco más corta" que la anterior, pero los últimos datos señalan que "tenemos 100.000 toneladas más, es decir, que llegaremos a un 1.391.000 toneladas", lo cual se corresponde con la cifra media de las últimas cuatro campañas.



"Si este ligero incremento de precios del aceite de oliva se ha producido porque es el valor del mercado, pues satisfecho, pero si es por preocupación, quiero significar que no se va a dar ese problema", ha reiterado.



En este sentido, ha considerado "un poco exagerada" la reacción de algunos sectores y consumidores en los últimos días, en referencia a las compras masivas de aceite de oliva, y ha rechazado la "alarma" originada.



Sobre las exportaciones al mercado ruso y las pérdidas que puede sufrir el sector, ha recordado que las posibilidades ya eran "muy limitadas" antes del conflicto porque España vendía unas 6.000 toneladas de aceite oliva, lo que supone un valor de unos 31.000 millones de euros.



"Evidentemente, la capacidad y la presencia en los mercados mundiales del aceite de oliva español tiene muchos más destinos y posibilidades, con lo cual no significa una preocupación particular", ha remachado.



No obstante, ha admitido que la situación es "lesiva" para los intereses de los operadores que se vean afectados, pero "desde el punto de vista del sector, no hay ningún problema a este respecto".



En cuanto a las perspectivas del mercado agroalimentario español tras la invasión rusa de Ucrania, ha señalado que el Gobierno continúa efectuando gestiones para lograr abastecimientos alternativos de la importación de maíz para los piensos de alimentación animal, así como para el aceite de girasol.



Ha recordado que esta tarde se iniciaba en Versalles una cumbre informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y que uno de los puntos que se van a discutir es "la autonomía alimentaria de la UE y los medios que tenemos que poner todos los países para conseguir que la situación del abastecimiento alimentario sea satisfactoria como lo es en este momento".



Se ha referido también a los fertilizantes y la necesidad de tener "autonomía" en esta materia, aunque ha recordado que en el caso de España "más de un 50 por ciento de la producción es de origen nacional, con lo cual tenemos una buena cobertura".



Sobre los problemas del sector pesquero por la subida del combustible, ha dicho que la próxima semana se celebrará una reunión en el ministerio para abordar esta cuestión.



"En España tenemos censados más de 8.300 buques pesqueros en actividad y, evidentemente, cada uno de ellos está en una situación diferente, pero es verdad que el 23 por ciento de los gastos de funcionamiento de un buque pesquero afecta al combustible, por lo que es un tema importante", ha resaltado.



Asimismo, ha dicho que va a plantear este asunto en el próximo Consejo de Ministros de la UE, ya que se trata de un problema que no sólo afecta a España.



"Siendo la política de pesca una política comunitaria es un tema no de interés nacional, sino de interés europeo y tenemos que reaccionar y ver qué soluciones damos", ha recalcado, pues aunque el gasóleo profesional está subvencionado y dispone de unas facilidades fiscales, es "evidente que estamos en un momento de aumento significativo de los precios, lo cual es preocupante".



Por otra parte, a preguntas de los periodistas, ha dicho que su departamento está estudiando la posibilidad de una reducción de las peonadas para poder acceder al subsidio agrario ante el problema de la sequía, especialmente en Andalucía y Extremadura.

