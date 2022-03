Gobierno y ERC, cerca del acuerdo para tramitar la ley de vivienda

A pocas horas de que empiece en el Congreso el debate de las enmiendas a la totalidad del PP, Cs, PDeCAT, PNV, JxCAT y ERC al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, el Gobierno está cerca de un acuerdo con ERC para salvar la votación e impedir que el texto sea devuelto por la cámara.



"Estamos dialogando en este momento y trabajando y creemos que vamos a conseguir que se supere el trámite de las enmiendas de totalidad y que se tramite parlamentariamente y se debata sobre una ley tan importante como la ley de vivienda, que queremos que sea el quinto pilar del estado del bienestar", ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso.



El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que "se está negociando un compromiso escrito y oral del Ministerio" de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que "sobre todo se respeten las competencias en la materia que hay en Cataluña", donde ya aplican su propia ley de vivienda que regula el precio de los alquileres.



"Nosotros lo que queremos es que la ley que se está discutiendo aquí (en el Congreso) se asemeje lo más posible, porque es bastante ambiciosa, a la de Cataluña: que acabe con el drama de los desahucios, que responda a la urgencia habitacional y, sobre todo, que respete las competencias en la materia que hay en Cataluña", ha señalado Rufián.



Si el acuerdo se cierra, ERC no apoyará las enmiendas de devolución que defenderán el PP, Cs, PDeCAT, PNV, JxCAT y solo votará a favor de su propia enmienda -que lleva texto alternativo-, lo que permitirá al Gobierno salvar la votación y continuar la tramitación del proyecto.



"Si esto pasa, ERC tramitará, si no, no", ha insistido Rufián en declaraciones en la cámara, donde el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha dicho que tiene "confianza plena" en que la votación salga hoy adelante.



Desde el grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens (En Comù Podem), ha confirmado que el Ejecutivo y ERC están "cerca del acuerdo" y se ha mostrado convencido de que hoy "todo el mundo estará a la altura de este momento".

TE RECOMENDAMOS