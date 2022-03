Montero defiende un "equilibrio" entre bajar impuestos y financiar ayudas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves la necesidad de mantener un "equilibrio" entre bajar impuestos energéticos para amortiguar la subida de las materias primas y contar con recursos para atender a colectivos y sectores afectados por la guerra en Ucrania.



En una entrevista en TVE, Montero ha señalado que el Gobierno trabaja para "rebajar la factura en materias primas", aunque no ha desvelado si se van a reducir los impuestos de los carburantes de automoción o del gas. "No podemos ni confirmar ni descartar nada", ha resumido.



Sin embargo, ha apuntado que las rebajas tienen que hacerse "con mesura, con equilibrio" para que su impacto en las cuentas públicas sea compatible con la atención a las necesidades de ayuda que van surgiendo en colectivos vulnerables y sectores económicos.



Montero ha insistido en que la escalada del precios del gas demuestra que el presidente ruso, Vladimir Putin, "estaba preparando esta invasión desde hace más de un año, abriendo y cortando el grifo del gas (...) de manera interesada".



La ministra ha abogado por abordar el tema de los precios del gas a nivel europeo, aunque ha subrayado que "España adoptará sus medidas si Europa no las adopta".



Con respecto a la relación con el PP, Montero ha defendido que "no ha habido mejor momento que este para poner en marcha un pacto de Estado en las grandes cuestiones" y que "siempre uno tiene la expectativa de que el principal partido de la oposición cambie la estrategia" de, ha asegurado "oponerse a todo".

