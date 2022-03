Díaz Ayuso reclama a los diputados del PP "remar juntos" con Núñez Feijóo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este jueves a los diputados del PP "remar todos en la misma dirección" y apoyar "sin fisuras" al previsible futuro presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.



Díaz Ayuso ha presidido este jueves la reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid antes del pleno, el día que se cumple un año de la ruptura del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos tras la moción de censura frustrada en la Región de Murcia.



A sus diputados les ha trasladado que, aunque hubiera preferido que no se hubiera producido, este 10 de marzo se cumple el primer aniversario del día que decidieron ser "libres" y ha emplazado a cuidar la imagen de los gobiernos y no extender sospechas de corrupción sobre ellos.



Tras la mayor crisis interna del PP por el supuesto espionaje a la presidenta madrileña por un contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, la gobernante ha reclamado a los diputados populares "remar todos en la misma dirección" y aprender de lo que ha ocurrido en las tres últimas semanas, "realmente duras”, para que no vuelva a suceder.



Díaz Ayuso ha subrayado la importancia del próximo Congreso Extraordinario del partido en Sevilla (2 y 3 de abril) que relevará al todavía presidente del partido, Pablo Casado, y el apoyo "sin fisuras" al gallego Núñez Feijóo.

