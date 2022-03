Sánchez desclasificará documentos del caso Zabalza si lo pide la Justicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que si la Justicia pidiera la desclasificación de documentos secretos y si éstos existen en el caso de la muerte de Mikel Zabalza, fallecido tras ser detenido en 1985 junto a otros sospechosos de estar vinculados a ETA, el Ejecutivo actuaría.



Sánchez ha expresado esa disposición en respuesta en la sesión de control del pleno del Congreso a una pregunta del portavoz del PNV en la cámara, Aitor Esteban, quien le ha pedido que aclarara si el Gobierno tiene intención de permitir el acceso a la documentación clasificada como secreta en este caso después de que Zabalza haya sido reconocido por el Ejecutivo vasco como víctima de la violencia.



Ante esa decisión, el jefe del Gobierno ha asegurado que "si la autoridad judicial acordara pedir la desclasificación de documentos y efectivamente éstos existen, no le quepa duda -ha dicho a Esteban- de que este Gobierno siempre colaborará con la Justicia".



Esa respuesta ha llevado al portavoz del PNV a subrayar que para que los tribunales actúen es necesario que el Gobierno ayude y colabore y que lo puede hacer levantando el velo sobre una documentación protegida por una ley franquista como la de secretos oficiales.



Esteban ha recordado que el Gobierno "presume" de su ley de Memoria Democrática y ha prometido un proyecto para modificar la ley de secretos oficiales que impide que los tribunales pueda actuar en casos como este.



Tras explicar que los detenidos junto a Zabalza no pertenecían a ETA y fueron puestos en libertad, ha recalcado que este caso se cerró en falso por la negativa a facilitar documentación a los tribunales cuando, por ejemplo, hay "grabaciones muy explícitas" en las que se viene a decir que "se le fue de las manos" a la Guardia Civil.



Sánchez se ha referido a la proposición de reforma de la ley de secretos oficiales presentada por el PNV que está en tramitación parlamentaria y ha destacado que el plan normativo de Gobierno para este año no se conforma con esa reforma sino que pretende aprobar una ley de información clasificada en la que ya está trabajando el Gobierno para presentarla este año.



Una ley que ha dicho que fijará el nivel de protección y clasificación, los órganos y autoridades que puedan clasificar y los plazos para que se levante el secreto sobre ellos.



La comisión de valoración de las solicitudes de reconocimiento presentadas en virtud de la conocida como ley vasca de abusos policiales entre 1978 y 1999 ha reconocido de manera unánime a Zabalza su condición de víctima tras concluir que fue víctima de abusos policiales tras ser detenido por la Guardia Civil.



Según la versión de la Guardia Civil, Zabalza murió en 1985 por ahogamiento al darse a la fuga cuando iba a mostrar un zulo.



Sin embargo, unos audios desvelados el año pasado con conversaciones entre el capitán de este cuerpo Pedro Gómez Nieto y el entonces director del Cesid, Juan Alberto Perote, apuntan a que murió torturado en el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián.

