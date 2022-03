Pedro Sánchez sigue pidiendo explicaciones al rey emérito por hechos decepcionantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su exigencia de que el rey Juan Carlos, tras la carta enviada a Felipe VI en la que abre la puerta a viajar próximamente a España, dé explicaciones a los ciudadanos sobre las informaciones "decepcionantes" por los hechos que se le atribuyen.



Sánchez se ha referido a la carta del rey emérito a su hijo en la que le informa que mantiene su residencia en Abu Dabi pero prevé viajar con frecuencia a España, en una conversación informal con los periodistas en el avión en el que se ha trasladado a Letonia para visitar a las tropas españolas que participan en una misión de la OTAN de disuasión a Rusia.



El jefe del Ejecutivo ha confirmado que en la tarde del lunes fue informado por la Casa Real de que se iba a hacer pública esa carta y del sentido de la misma, aunque no de su contenido exacto.



Ha señalado que el Gobierno "acusa recibo" de esa información, pero pese a que en la carta don Juan Carlos lamente "sinceramente" lo que describe como "acontecimientos pasados de mi vida privada", sigue manteniendo la necesidad de que dé explicaciones a los españoles por todas las informaciones "decepcionantes" que se han ido conociendo sobre él.



De hecho, cree conveniente esas explicaciones incluso después de que la pasada semana la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciara el archivo de las diligencias de investigación que tenía abiertas sobre él por la conducta que se detalla en esa decisión judicial.



"Él tiene que aclarar las informaciones que hemos ido conociendo", ha insistido.



No opina el presidente del Gobierno sobre el regreso de don Juan Carlos a España porque subraya que esa es una cuestión que corresponde tratar entre el rey emérito y Felipe VI.



Respecto a la posibilidad de adoptar próximamente alguna medida que refuerce la ejemplaridad de la Casa del Rey, tal y como se ha venido barajando en la presente legislatura, Sánchez no ha ofrecido detalles y se ha limitado a señalar que cuando haya alguna decisión sobre ello, se conocerá.



Un argumento que ha repetido al ser preguntado por una hipotética renuncia del actual jefe del Estado a la inviolabilidad de la que goza de acuerdo con la Constitución.

