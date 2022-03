El Congreso rechaza la comisión sobre abusos en la Iglesia que pide Podemos

La Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado la propuesta de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión de investigación sobre los abusos a menores en la Iglesia católica, con los votos en contra de PP, Vox y PNV y la abstención de PSOE y Ciudadanos.



De esta manera, el Congreso frena una comisión de investigación parlamentaria sobre la pederastia en la Iglesia, que generaba muchas dudas entre varias fuerzas políticas, incluida el PSOE, por la posibilidad de que un tema tan delicado se convirtiera en un espectáculo o que no protegiera adecuadamente la intimidad de las víctimas.



En todo caso, esta tarde se debate una proposición no de ley del PSOE y el PNV para promover una investigación independiente de expertos sobre los abusos en la Iglesia, presidida por el Defensor del Pueblo y que podría durar un año.



Sobre tal proposición Unidas Podemos, ERC y EH Bildu no tienen aún decidido su sentido de voto a la espera de que los socialistas y los nacionalistas vascos decidan si incorporan la enmienda que les presentaron este lunes.



La enmienda plantea la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los casos de abusos a menores en el ámbito eclesial recopilados por el Defensor del Pueblo y que pueda obligar a la Iglesia a cooperar.



De momento, el portavoz socialista, Héctor Gómez, ha señalado que siguen negociando y que "los puentes están tendidos" para llegar a un acuerdo que pueda contentar a la mayoría de los grupos, pero no aceptarán que se pongan en marcha ni más comisiones ni subcomisones, como plantea la enmienda.



Fuentes socialistas han apuntado que aún hay tiempo para llegar a algún acuerdo antes de la votación si se aceptan algunos retoques en la enmienda y ellos, incluso, están abiertos a que las víctimas de pederastia que quieran hacer público su testimonio puedan hacerlo en alguna de las comisiones parlamentarias de la Cámara Baja.



También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha rechazado la enmienda en los términos que está redactada, insistiendo en que solo busca "salvar" la comisión de investigación, que él no comparte en absoluto porque no quiere "que se convierta en un espectáculo ni en una lucha ideológica".



Antes de que la Junta de Portavoces rechazara la comisión de investigación, la portavoz de los comunes, Aína Vidal, ha advertido de que el PSOE "no puede seguir desoyendo a las víctimas por miedo a la Iglesia" y que su voto a la proposición de esta tarde dependerá de lo que pacten con los socialistas.



Algo parecido ha dicho el diputado de EH Bildu Oskar Matute al defender que las dos propuestas son compatibles y que no entenderían "la cerrazón" del PSOE a esta solución intermedia que promueven en su enmienda.



Y aunque Compromís apoya cualquier iniciativa, como ha dicho Joan Baldoví, se decantan más por la opción de la comisión independiente dirigida por el Defensor del Pueblo porque cree que "puede ser más útil apartar de los focos un tema tan delicado", mientras que Íñigo Errejón, de Más País, ve bien los dos formatos.

