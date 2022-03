Feijóo desvelará en mayo cuándo deja la Xunta y se dedica únicamente al PP

El presidente de la Xunta y aspirante a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desvelará a partir de mayo cuántas "semanas o meses" tardará en dejar el Gobierno de Galicia para dedicarse en exclusiva a liderar el principal partido de la oposición tras relevar a Pablo Casado.



Así lo ha apuntado Feijóo este lunes en una entrevista con Antena 3, recogida por Efe, en la que ha admitido que ambos cargos -presidente de la Xunta y presidente del PP- podrían compatibilizarse durante "mucho tiempo", aunque no lo hará porque es consciente de que estas dos tareas necesitan de "tiempo completo".



"Las semanas o meses que tarde en incorporarme exclusivamente a la presidencia del PP en el caso de ganar el congreso lo veremos a partir del mes de mayo", ha afirmado Feijóo.



Además, ha restado importancia a no poder estar en el Congreso de los Diputados como líder de la oposición, una cuestión que no es "mollar" porque a su juicio por la fragmentación y la falta de debate la Cámara Baja ha perdido su "vida útil". No le preocupa ser "congresista o senador" si no "articular una alternativa al gobierno".



El presidente de la Xunta, que esta semana -el martes o el miércoles- debe presentar los avales de su candidatura, ha anunciado que desde el viernes viajará a las comunidades autónomas para hacer campaña ante su elección como nuevo líder del PP los días 1 y 2 de abril en el XX Congreso Nacional de la formación en Sevilla.



Sobre este congreso, Feijóo ha dicho desear más candidaturas porque serían un signo de normalidad pero ha apuntado que, a diferencia de 2018, cuando otros dieron el paso, ahora se busca fichar a un "político de la casa, que no va a improvisar" y los presidentes autonómicos han puesto el foco en Galicia y le dan su aval.



Feijóo, que considera que Casado no supo unir a un partido "dividido" tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, ha señalado que la crisis en el PP ha sido desde las bases, no desde la cúpula, y que ante la "insumisión" de militantes y bajas en el partido, se buscó un "ejercicio de autoprotección" para frenar la "hemorragia".



Ante un partido en "situación crítica" había que estabilizar al paciente para no perderlo. "Lo que he hemos hecho es estabilizar al PP. En muy poco tiempo tenemos una nueva esperanza", ha recalcado Feijóo, que cree que el PP remontará también en las encuestas.



Además, ha negado que al pedir expulsiones la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya pedido "cabezas". "Lo que ha pedido es respeto a su persona y algo tan elemental como presunción de inocencia", ha recalcado y ha negado ilegalidades en los contratos del Gobierno madrileño.

