El Gobierno prevé la guerra ralentice la economía pero PIB seguirá al alza

El Gobierno ya anticipa que la guerra en Ucrania provoque una ralentización de la economía debido al incremento de los precios de la energía, lo cual se traducirá en una inflación más persistente de lo esperado, aunque descarta que llegue hasta el punto de poner en riesgo que el PIB siga creciendo.



"El impacto de esta guerra puede ser una ralentización, pero no se pone en duda que estamos en una senda de recuperación económica y con creación de empleo", ha defendido la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, en una entrevista este lunes en el programa "La Hora de la 1".



La también ministra de Economía ha reconocido que es "una lástima" que el conflicto afecte a España en un momento en el que protagonizaba una "fuerte recuperación", con unas perspectivas macro muy optimistas.



No obstante, ha subrayado que el Ejecutivo seguirá "impulsando" el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -diseñado para ejecutar los fondos europeos- con el objetivo precisamente de que la economía siga en positivo.



"Vienen tiempos difíciles", ha admitido Calviño, quien ha incidido en que "hay que hacerse a la idea de lo que viene", en alusión sobre todo a la inflación.



La ministra ha explicado que en el caso español los precios del gas se trasladan casi automáticamente a la factura de la luz -pese a generar apenas el 10 % de toda la electricidad consumida en España- y también al IPC, un fenómeno que abogan por evitar con cambios a nivel comunitario.



"Queremos topar los precios, para que el precio del megavatio/hora (en el mercado mayorista de la electricidad) no dependa de lo que haga (el presidente ruso, Vladímir) Putin", ha detallado.



En este sentido, ha apuntado que España fue "el primero en dar la señal de alarma" en la Unión Europea por esa conexión tan automática del precio del gas y la inflación, motivo que ha llevado al Gobierno a defender en Bruselas que es necesario "toparlo", a la espera de que su reivindicación cuente con el apoyo de más países.



En cuanto al abastecimiento de gas, Calviño ha transmitido un mensaje de tranquilidad y ha confirmado que hay "conversaciones constantes con el Gobierno de Argelia" en las que el país magrebí garantiza el suministro a España.



Preguntada sobre las conversaciones con patronal y sindicatos para alcanzar un "pacto de rentas", la titular de Economía ha exhortado a ambas partes a adecuar la evolución de los salarios pero también la de los dividendos empresariales a un ritmo "adecuado" que permita compensar la subida generalizada de los precios pero "sin entrar en una espiral inflacionista".

TE RECOMENDAMOS