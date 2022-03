Pedro Sánchez dice que con Putin "no ha faltado diplomacia" y ha sobrado "agresión"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que con el dirigente ruso Vladimir Putin "no ha faltado democracia" y "lo que ha sobrado es agresión" por su parte al haber iniciado hace once días la invasión de Ucrania en una guerra que, ha advertido, "nadie sabe cuánto va a durar".



Lo ha dicho ante el Comité Federal del PSOE, convocado este domingo de manera extraordinaria para que el secretario general socialista informe al máximo órgano del partido entre congresos de la evolución de la crisis en Ucrania provocada por la invasión rusa del país.



Sánchez ha recordado que el ataque de Putin contra Ucrania ha sido condenado de "manera rotunda" y se ha calificado de "cruel e injusto", y ha subrayado que esta "agresión salvaje" partió después de semanas de diálogo por parte de la comunidad internacional para tratar de evitar la guerra.



Sin embargo el mandatario ruso, ha puntualizado el secretario general socialista, se preparaba para la invasión mientras "negaba cínicamente sus planes" para una guerra que, ha advertido no puede desaparecer "de nuestra conciencia" porque "si dejáramos de dar importancia a los muertos y las bombas, si nos acostumbráramos a la guerra, estaríamos perdidos como seres humanos".



En solidaridad con el pueblo ucranio, el fondo de la sala donde se celebra la reunión, en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz, ha sido decorado con los colores azul y amarillo de la bandera de este país, así como el estrado desde donde intervienen los oradores.

TE RECOMENDAMOS