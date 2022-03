EH Bildu y Podemos insisten en que enviar armas a Ucrania no es "la solución"

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han rechazado el envío de armas a Ucrania porque no es "la solución", sino que agrava la situación y, en este sentido, han reivindicado las vías diplomáticas y "pacíficas". Por su parte, PNV, PSE-EE y PP+Cs han respaldado la decisión de realizar ese envío para no dejar desprotegidos a los ciudadanos ucranianos.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la invasión rusa de Ucrania y al envío de armas por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España.

En este sentido, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha condenado la invasión de Rusia y la "agresión" en territorio ucraniano. Tras defender que los conflictos se deben resolver por vías democráticas, ha incidido en que la guerra es siempre rechazable, pero "no se puede dejar indefenso a un país que recibe una agresión".

"Por eso hemos visto correcto la decisión del Gobierno de enviar armamento", ha argumentado, para añadir que "si Rusia no combate no hay guerra, pero si Ucrania no combate no habrá más Ucrania". "Era la decisión muy difícil pero entendemos que bajo ese contexto es la correcta", ha afirmado en referencia al envío de armas.

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha expresado la "condena sin paliativos" a lo que está sucediendo y de lo que Rusia tiene "el 100% de responsabilidad". Por ello, ha instado a Rusia, ante su "muy grave ataque al pueblo ucraniano", a que retire sus fuerzas de Ucrania y se acabe "la masacre" contra este país.

Arrese ha insistido en que "la solución no es enviar más armamento", sino que debe buscarse una "solución dialogada, diplomática y pacífica", usando "los mecanismos que Naciones Unidas pone sobre la mesa". En este sentido, ha mostrado su preocupación por la situación de la población civil, reiterando en que el envío de armas "agrava y dilata la situación de guerra". También ha reclamado "una estrategia compartida" ante las "consecuencias graves" económicas a corto y a largo plazo que se van a producir.

Desde el PSE-EE, la parlamentaria Gloria Sánchez ha condenado la invasión de Ucrania y ha advertido que desde Europa no se puede mirar "hacia otro lado". En este sentido, ha apostado por mantener las vías diplomáticas para lograr la paz a la vez que se adoptan otras medidas, ya que está en riesgo un proyecto europeo "anclado en los derechos humanos".

"El ultranacionalismo ha sido germen de grandes guerras en el siglo XX y ahora hay que dar una respuesta unida desde Europa. Se adoptan medidas como las sanciones económicas pero también España debía alinearse con otros países a la hora de enviar armamento", ha justificado.

"EL NO A LA GUERRA NO CADUCA"

Por su parte, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha subrayado que "la guerra no se frena con más guerra". González ha denunciado "enérgicamente" el ataque militar de Rusia y ha defendido que la UE no puede abandonar "el trabajo de diplomacia en favor de la paz". Según ha indicado, "todos queremos parar a Putin", pero "contribuir a escalada bélica no es la mejor solución". "El lema de 'no a la guerra' no caduca", ha señalado.

Por ello, ha apostado "por las vías diplomáticas por encima de todo". Por otro lado, ha reivindicado que las decisiones de la UE deben ir acompañadas con una "ruta paralela" porque, detrás de una guerra, hay "personas que están huyendo". En este sentido, ha valorado el "ejemplo de pacifismo y solidaridad" de la sociedad y ha apelado a las fueras políticas a "pensar en clave pacifista".

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha apostado por apoyar al pueblo ucraniano y a su ejercito, que no está atacando sino defendiéndose "de una intolerable agresión".

"Los estados de la UE tienen que mandar armamento para ello. No hacerlo sería desprotegerlos y lo que tenemos que hacer es eso ante la actitud desalmada de Vladimir Putin", ha añadido.

Por todo ello, ha defendido que la OTAN supone en este momento "una buena noticia" por ser "garantía de defensa no de agresión". Además, Barrio ha manifestado que "el pacifismo de EH Bildu siempre será un sarcasmo mientras sea incapaz de condenar los crímenes de ETA".