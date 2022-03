La incidencia baja a 472 casos con la ocupación hospitalaria en riesgo bajo

La magnitud de la sexta ola prosigue su descenso con la incidencia acumulada en 472 casos (14 puntos menos) y 23.140 nuevos contagios detectados, mientras que los hospitales se liberan de pacientes covid con una ocupación en las unidades intensivas (9,7 %) y en planta (4,8 %) ya en riesgo bajo.



Las comunidades han reportado al Ministerio de Sanidad 202 muertes en el último día, lo que eleva a 13.322 los decesos en lo que va de sexta ola, que dura ya más de cuatro meses, y a 100.239 el total consignado desde el inicio de la pandemia.



Se han registrado más de 23.000 contagios frente a los 18.803 de ayer, con la incidencia que se sitúa en cotas similares a las registradas a mediados de diciembre, cuando la sexta ola superó los 400 casos e iba en fuerte ascenso.



Con estos datos, la incidencia aucumulada a 14 días se encuentra aún en riesgo alto, tras bajar esta semana del indicador de alerta muy alta por contagios (a partir de los 500 casos).



El registro a 7 días, que mide el nivel de trasmisión en la última semana, también se encuentra en riesgo alto (de 150 a 250 casos) y solo ha bajado en el último día en 2 puntos, hasta los 192 casos.



Por edades, de 12 a 19 años (725) y de 20 a 29 (603) tienen los mayores niveles de incidencia.



El número de pacientes covid ingresados en los hospitales baja de los 6.188 hasta los 5.989, mientras que permanecen en UCI 890 pacientes graves, 12 menos que ayer.



Los ingresos covid continúan bajando, de forma que en el último día se han producido 557 altas, frente a 753 bajas.



Solo Cataluña (18,1 %), Aragón (16,6 %) y Ceuta (17,5 %) tienen sus unidades intensivas en riesgo alto, fijado entre el 15 % y el 25 % de ocupación.



El resto de territorios se encuentra en cotas iguales o inferiores al 13 %, con Extremadura como la comunidad con la menor ocupación (3,3 %).



Cataluña, Navarra, Ceuta, Canarias, Asturias, Baleares y Madrid superan un ocupación de pacientes covid del 5 % en planta, frente a la media nacional del 4,8 %.



ORGANISMOS INTERNACIONALES PIDEN CAUTELA ANTE DESCENSO DE CASOS



La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha advertido hoy de que, "aunque la ola de ómicron parece perder fuerza, hay que mantener la cautela y ha instado a las autoridades de cada país a "no bajar la guardia".



Destaca que ómicron es una variante altamente transmisible y podrían emerger todavía nuevas subvariantes que vuelvan a hacer crecer los contagios y aboga por la prudencia antes de lanzar las campanas al vuelo.



Esta misma semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha advertido de que sería prematuro dar por terminada la pandemia y ha recordado que los contagios aún son elevados en muchos países, con una vacunación a nivel global no ha alcanzado los mínimos requeridos.



Entre otros países que levantan restricciones, Francia ha anunciado que desde el 14 de marzo prescindirá de las mascarillas en todas partes, incluso en interiores excepto en los transportes, y suspenderá el pasaporte covid.



PROSIGUE LA CAMPAÑA DE LAS TERCERAS DOSIS EN ESPAÑA



Más de 38,4 millones de ciudadanos, el 81,1 % de la población, ha sido vacunada con la doble dosis y de ese total 24.184.184 han recibido un suero extra o de refuerzo.



Algo más de 2,9 millones en España han rehusado, de momento, vacunarse. Esta cifra se mantiene casi invariable desde hace meses, mientras que 746.922 personas tienen solo la primera dosis aún.



Esta semana España ha recibido las primeras 800.000 dosis de Novavax, la quinta vacuna aprobada en Europa contra la covid-19, que irá destinada a las personas que no han podido completar la pauta por alergia o indicación médica.



Sobre la tercera dosis, el 92,5 % de los mayores de 60 años la tienen, porcentaje que baja de 50 a 59 años al 76,3 % y al 59,5 % en el caso de los ciudadanos de 40 a 49.



El 41,5 % de los treintañeros tienen la dosis de refuerzo y el 41,6 % de los veinteañeros.



La inoculación de las primeras dosis entre los niños de 5 a 11 años se mantiene casi estancada en el 57,5 % debido, entre otros motivos, a que los menores de 11 años acapararon las mayores incidencias durante la sexta ola y se recomienda la vacunación pasadas las 8 semanas de la infección. Solo el 19,5 % tiene la doble dosis, ya que la segunda se comenzó a inocular a mediados de febrero.

