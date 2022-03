Yolanda Díaz: "No me preocupa la vuelta del emérito sino que rinda cuentas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que no le preocupa que el rey Juan Carlos "vuelva o no a España sino que rinda cuentas de lo que ha pasado" y ha incidido en que "tiene que dar explicaciones de su comportamiento" al país.



Díaz se ha pronunciado así en una entrevista en Canal Sur televisión en relación a que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya archivado las diligencias de investigación abiertas al rey Juan Carlos I desde 2020 al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.



Para Díaz, es "incomprensible la interpretación de la inviolabilidad tan caduca" porque, en su opinión, son actos privados que trascienden la institución.



Además, ha advertido de que la "percepción ciudadana es que no comprende lo que pasa porque los estándares de responsabilidad pública son muy elevados".



Díaz también ha subrayado que el gobierno de coalición "goza de buena salud" y tiene una "voz única" sobre la guerra de Ucrania que es la que manifestó este miércoles el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.



En la entrevista, Díaz ha negado una crisis de gobierno por la posición contraria al envío de armas de las ministras de Podemos -Ione Belarra e Irene Montero- y ha sostenido que son "diferentes sensibilidades" ante decisiones complicadas, aunque ha insistido en que el ejecutivo condena a Rusia por la "invasión ilegítima de Ucrania".



"Lo que ha hecho Putin es una agresión unilateral que violenta el derecho internacional y Ucrania tiene derecho a la legítima defensa", ha defendido la vicepresidenta segunda, quien ha expresado su tristeza por las víctimas de la guerra.

