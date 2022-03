Núñez Feijóo se presentará como candidato a presidir el PP tras la marcha de Casado

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este miércoles que ha tomado una decisión “precipitada pero meditada” en relación al liderazgo del PP aunque ha asegurado que no se irá de Galicia por lo menos “en un mes”.



Durante un coloquio en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre junto director de La Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela, Núñez Feijóo ha explicado que esta tarde se reunirá con la ejecutiva del PP gallego y comparecerá para anunciar una decisión, sobre liderar el partido, que supone “una combinación de meditación y precipitación, aunque parezca contradictorio”.



“Una decisión que nunca pensé que iba a tener que tomar”, ha destacado el presidente de Galicia, que ha justificado que los acontecimientos de las dos últimas semanas lo han obligado a tomar una decisión que "ni ha sido buscada, ni ambicionada”.



Preguntado sobre la compatibilidad entre presidir la Xunta y el PP, Núñez Feijóo ha dicho que “es perfectamente posible ser presidente de una comunidad y de un partido".



“A Galicia no la voy a dejar en un mes”, ha remarcado el presidente de la Xunta, pues su intención en marzo y abril es “proseguir con la planificación” de gobierno.



“A partir de ahí veremos qué ocurre”, ha añadido Núñez Feijóo, que ha refrendado su compromiso con cumplir sus obligaciones en Galicia y sus “posibles obligaciones futuras”.



Finalmente, ha dicho que asumirá la decisión que le “corresponda” pero no por la insistencia de la oposición en el Parlamento, que lo invita a dimitir.

TE RECOMENDAMOS