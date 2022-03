Los ministros de Podemos rechazan aplaudir el anuncio de Pedro Sánchez de enviar armas

Los ministros de Unidas Podemos y los diputados del grupo confederal han rechazado aplaudir en el hemiciclo del Congreso el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enviar material militar ofensivo a la resistencia de Ucrania frente a la invasión rusa.

Tras realizar ese anuncio de enviar armas a Ucrania, los diputados del PSOE han prorrumpido en aplausos, al igual que los ministros socialistas del Gobierno y diputados de formaciones de la oposición, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, y el de IU, Alberto Garzón, han permanecido inmóviles en sus escaños.

Unidas Podemos ha mostrado su desacuerdo con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enviar armamento a Ucrania al margen de la contribución europea. "Con toda la lealtad, pensamos que el envío de armas es un error", ha afirmado el portavoz morado, Pablo Echenique.



Durante su turno en el pleno donde Sánchez informa de la posición de España ante el conflicto bélico, ha subrayado que Unidas Podemos está de acuerdo con la inmensa mayoría de las medidas de Sánchez pero no con el envío de armas porque "no es eficaz" para acabar con la guerra.



Según ha explicado, armar a la población civil frente a un ejército profesional no va a cambiar la correlación de fuerzas y además llevará a una escalada bélica.



Su formación, ha señalado, apuesta por las vías pacíficas y diplomáticas porque la escalada militar, ha advertido, puede conducir "a un mayor sufrimiento y más muertes".



Echenique ha insistido en defender la postura de Unidas Podemos, socio de Gobierno que no ha aplaudido al presidente, como ha hecho gran parte de la cámara, cuando ha anunciado que España enviará armas a Ucrania directamente.



Ha aprovechado también para cargar contra Vox al asegurar que "el partido de (Vladimir) Putin en España es Vox y el emisario de Putin en España es (Santiago) Abascal", acusando a éste de haber borrado de Twitter mensajes citando "orgullosamente" al mandatario ruso. "Parece que la derecha cobarde no está solo en el PP", ha espetado.



Tras sostener que Putin ha apoyado a todos los grupos de extrema derecha en Europa, socios de Abascal, Echenique ha preguntado al que está llamado a ser el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si va a meter en el Gobierno de España "al partido de Putin".



Ante la propuesta de un pacto de estado para paliar las consecuencias económicas de la guerra, Unidas Podemos ha hecho varias propuestas: sacar el gas del mercado marginalista, un cheque de ayuda para que familias y pequeñas empresas paguen la factura e incrementar en un 10% el impuesto de sociedades de las eléctricas.