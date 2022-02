Centenares de personas se manifiestan en Madrid contra la guerra en Ucrania

Varios centenares de personas, 300 según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han concentrado este domingo frente a la Embajada de Rusia para pedir el cese del conflicto armado entre ese país y Ucrania, en una manifestación convocada por la ONG Movimiento por la Paz, que ha transcurrido sin incidentes.



Durante la protesta, a la que han asistido, entre otros, la exalcaldesa de la capital Manuela Carmena, la exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, se han escuchado cánticos de 'Putin, fuera', 'No a la guerra' y 'No a la invasión'.



Los asistentes han portado pancartas reclamando la paz en Ucrania frente a la embajada rusa, en cuya fachada hay un prominente mural de Augusto Ferrer Dalmau en homenaje al primer cosmonauta, el ruso Yuri Gagarin, con una declaración suya: "Veo la tierra, es tan hermosa. Pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos".



"En nombre de Movimiento por la Paz, estamos aquí en un acto cívico y pacifista de condena radical de la invasión rusa a Ucrania. La paz no es solo la ausencia de guerra. Estamos aquí para exigir la retirada inmediata de todas sus tropas de Ucrania", ha dicho Manuel de la Rocha, presidente de Movimiento por la Paz, ante los asistentes.



Por su parte, Carmen Calvo, en declaraciones a los periodistas, ha acusado al presidente ruso, Vladímir Putin, de querer alterar el tablero internacional y de haber elegido para ello las bombas en una "agresión sin sentido" y que recuerda "al fascismo de siempre".



Por ello ha pedido para Ucrania empatía, cercanía y ayuda, que no solo se limite al avituallamiento de la población sino a las armas también si es posible para que pueda defenderse y resistir Ucrania, y Putin no subvierta el orden internacional y altere el multilateralismo.



Para Carmena, la invasión de Ucrania es un acto "absolutamente ilícito y un delito de lesa humanidad que no se puede tolerar", tal y como ha señalado en declaraciones a Efe en las que ha pedido a los ciudadanos que se manifiesten para decir que esto se acabe "como sea".



Todos los países, ha opinado la exalcaldesa, mantienen una cierta actitud de duda y de temor porque se plantean cómo parar la invasión sin que se desencadene una guerra mundial y algo que pudiera ser "más terrible y mortal", una solución que, a su juicio, debe venir de la "tecnología", que debe permitir que se puedan hacer presiones "de otro tipo".



Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Mar Espinar, ha señalado que con el fin de facilitar la ayuda humanitaria, el despacho municipal del grupo estará abierto para todos los vecinos que quieran entregar material para así derivarlo a las asociaciones y la comunidad ucraniana.



En este sentido, ha instado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a que habilite en las juntas municipales espacios para que los vecinos puedan colaborar con el pueblo ucraniano.



Por su parte, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, además de trasladar el cariño y el abrazo de Madrid a los ucranianos, ha instado al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso a que participe y colabore con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en toda la tarea humanitaria que haga falta.



La presidenta de honor del Movimiento por la Paz, Francisca Sauqillo, ha declarado a Efe que hay que parar "como sea" a Putin, al que ha acusado de estar "machacando y bombardeando" a la población civil, lo que está provocando la llegada de refugiados a Polonia y a España.

TE RECOMENDAMOS