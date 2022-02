"España es el mejor país para acogernos", afirman varios ucranianos en Valencia

La guerra en Ucrania ha sorprendido a muchos ucranianos de vacaciones o de viaje en España y, aunque viven con mucha angustia y preocupación la situación de su país, se muestran muy agradecidos por la acogida que están teniendo. "España es el mejor país para acoger a gente y recibir ayuda", afirman.



A Valencia han llegado en las últimas semanas unas 90 personas de origen ucraniano, que se encuentra en casas y centros de acogida, como la que el ayuntamiento de la capital tiene en el cercano municipio de Rocafort, aunque esperan la llegada de muchas más tras la guerra iniciada esta semana por Rusia contra Ucrania.



Así lo ha asegurado este domingo la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia, Maite Ibáñez, quien ha señalado a EFE que además de la acogida, están ayudando a estas personas, muchas de la cuales han quedado atrapadas aquí con el estallido de la guerra, a hacer diferentes trámites o localizar a familiares.



Ha destacado la importancia de que todos ellos puedan mantener el contacto con sus familias, y eso es lo que están potenciando, al tiempo que les ayudan también con aquellos trámites que tengan que realizar, como la petición de acogida internacional o de asilo, e incluso a reencontrarse con sus familias en otros países europeos.



Este es el caso de un grupo de jóvenes de 18 años de Kiev que estaban en Valencia de vacaciones cuando estalló la guerra y a los que sus padres han pedido que no regresen al país, pues en el caso de los chicos tendrían que coger las armas, según explica a EFE Anastasia Tomaseuska.



Llamaron al consulado, que les puso en contacto con una asociación ucraniana en Valencia, y ahora están en esta casa de acogida, mostrándose muy agradecidos de lo bien que les está tratando la gente en España. Para ellos es algo raro que la gente se preocupe así por ellos, cuenta esta joven universitaria de 18 años.



Es el caso también de Olena y Volodymyr, un matrimonio que llevaba cuatro días en Valencia cuando estalló la guerra y que ahora está atrapado sin poder regresar a su país y preocupados por sus padres y sus dos hijas, que se encuentran en Ucrania.



Han seguido los mismos pasos que los estudiantes universitarios y esperan ver qué ayuda les pueden prestar las administraciones pues lo principal para ellos en estos momentos es poder traer a sus hijas, que, según relatan, al menos han podido salir de Kiev.



Otro matrimonio llegó a Valencia hace tres meses con su bebé huyendo ya de la situación que se avecinaba, aunque no esperaban que Rusia acabara atacando Ucrania, y ahora están muy preocupados por una hija que tienen en el país, quien decidió quedarse porque estaba en su último año de universidad y no quería perderlo.



Eligieron España porque leyeron en internet que "es muy buena con la gente" y porque entienden que es "el mejor país para acoger a la gente y para recibir ayuda", y se muestran muy agradecidos por toda la ayuda que están recibiendo y porque "han encontrado muchas personas buenas".



Su objetivo, como el de otros muchos, es que su hija pueda salir de Ucrania, al menos llegar a Polonia, pero ahora, dicen, es "imposible".



En este centro de acogida hay también una joven rusa que salió de su país por ser LGTBi y que se muestra muy apenada por lo que su país está haciendo en Ucrania porque no quiere la guerra y porque ahora la gente "empieza a odiar a los rusos", lamenta.

