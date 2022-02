Robles no descarta consecuencias penales para Putin por la guerra en Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que el presidente ruso, Vladímir Putin, no debe quedar "impune" porque la invasión de Ucrania "es un acto de guerra absolutamente inaceptable" en el que está habiendo "asesinatos" y considera que "existe" la posibilidad de consecuencias penales.



"Jurídicamente no me atrevería a darle una calificación en estos momentos, porque la invasión no ha terminado, pero es un acto de guerra absolutamente inaceptable que sin ninguna duda debe tener consecuencias jurídicas", explica la ministra en una entrevista en El País.



Para Robles, la invasión rusa supone una vulneración del derecho internacional y un ataque a la integridad territorial y soberanía de Ucrania, donde "se está bombardeando a población inocente", por lo que afirma que las sanciones a Putin no pueden limitarse a las económicas.



"Espero que sean más categóricas si no se produce una retirada, pero es verdad que se están produciendo asesinatos", subraya la titular de Defensa, que añade que cuando hay una violación del ordenamiento jurídico, "la posibilidad de consecuencias penales existe".

