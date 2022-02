Llop pide dejar trabajar a Fiscalía en los contratos que generaron la crisis del PP

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha instado a dejar "trabajar a la Fiscalía y a los órganos jurisdiccionales" en el caso de las contrataciones que han derivado en la crisis del PP, pues cree que lo importante es que si ha habido algún asunto relacionado con la corrupción, se esclarezca de una vez.



Llop se ha pronunciado así antes de participar en Valencia en un acto del PSOE por el 8M, Día Internacional de la Mujer, al ser preguntada por el interés de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por cambiar la ley para controlar los nombramientos en la Cámara de Cuentas de Madrid.



Ha indicado que esto "no es algo que sea únicamente de ahora" sino que "viene de largo en las políticas que ha hecho el PP", y ha afirmado que "lo importante es que si ha habido algún asunto relacionado con la corrupción, por favor que se esclarezca de una vez y dejemos trabajar a la Fiscalía y a los órganos juridisdiccionales".



Sobre la información que han publicado varios medios de que el Gobierno de Díaz Ayuso reconoció que su hermano facturó en la empresa Priviet Sportive 283.000 euros en 2020 por sus gestiones en cuatro trabajos diferentes, Llop ha dicho no saber por qué lo reconoce.



"Habrán ido a la documentación y habrán visto que los contratos que se han celebrado han sido en este sentido", ha respondido la ministra a preguntas de los periodistas, a quienes ha dicho que ella no ha visto la documentación.

