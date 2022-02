Unos 150 ucranianos, alojados en albergues de Cataluña, Valencia y Baleares

Unos 150 ucranianos han pasado los últimos dos días en albergues gratuitos facilitados por los gobiernos de Cataluña, Valencia y Baleares ante la imposibilidad de poder regresar a su país como consecuencia de la invasión rusa.



El cónsul general de Ucrania en Barcelona, Artem Vorobyov, en declaraciones a EFE, ha agradecido "mucho" "la posición del Gobierno de España, de la Generalitat, de la Comunidad Valenciana y de Baleares" ante el conflicto surgido en su país y en la búsqueda de una solución para aquellos ucranianos que han quedado atrapados aquí, sin opción de vuelta a sus casas.



En la mayoría de los casos, ha explicado el cónsul, se trata de turistas que no pueden regresar a Ucrania porque se ha cerrado el espacio aéreo del país y que tampoco pueden hacer uso de sus tarjetas de crédito porque, "por seguridad", han quedado inoperativas, por lo que no pueden sacar dinero de los cajeros.



En las tres citadas comunidades, ha indicado, unos 150 ucranianos se han alojado en albergues pero su legación estima que la cifra subirá a unos 500 o 600 en dos días.



"La situación en Ucrania, de momento, es muy complicada y es arriesgado volver al país. Sufrimos constantes bombardeos, constantes ataques de aviones, de misiles, de cohetes, que no discriminan entre civiles y militares", ha narrado el diplomático.



En esas circunstancias, ha lamentado, "la mayoría de la gente pasa la noche bajo tierra, en aparcamientos, subterráneos, en el metro" e incluso "esta noche una mujer ha dado a luz en un subterráneo porque no podía salir".



El cónsul ha explicado que se ha abierto en Barcelona, en la sede de la legación, un punto de recogida de ayuda humanitaria para enviarla a Ucrania cuando sea posible, sobre todo medicinas, alimentos y ropa. También se han creados otros dos puntos de recogida, ha señalado, en Andalucía y Madrid.



Ha recordado, en este sentido, que el Banco Nacional de Ucrania ha abierto, tras la invasión, dos cuentas de apoyo a la población civil y al ejército ucraniano en las que, en un día, se ha recogido unos siete millones de euros.



El cónsul ha destacado, en este sentido, las numerosas llamadas que reciben, no solo de ucranianos, sino también de españoles, para preguntar qué pueden hacer para apoyar a la población de su país.



La colonia de ucranianos empadronados en España, ha dicho el diplomático, alcanza las 112.000 personas, de las que más de 25.000 están empadronadas en Cataluña, Valencia y Baleares.



Esta cifra, ha indicado, no incluye a un numeroso grupo de ucranianos que ya disponen de doble nacionalidad, pero que cuentan con familia en su país de origen.



"En el consulado, también en Málaga y en Madrid, estamos trabajando muy duro para poder a su disposición toda la ayuda consular posible y hacemos todo lo posible para que puedan comunicarse con sus familiares en Ucrania", ha dicho.



El cónsul, ha confesado, también vive esta situación con gran preocupación personal, ya que su madre y su suegra se encuentran en Ucrania y, según sus informaciones, "de momento están bien".



Ha insistido en que "Ucrania nunca ha querido la guerra y siempre ha intentado la paz", pero que ahora vive "la agresión más grave que Europa ha conocido en 70 años", por lo que necesitan "toda la ayuda" para "ejercer más presión a Rusia".



Este mediodía, en Barcelona, unas 500 personas, según la Guardia Urbana, se han vuelto a concentrar en la plaza de Catalunya para denunciar la invasión rusa y pedir ayuda internacional para frenar la guerra.

