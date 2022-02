La Fuerza Terrestre, pendiente de la evolución de la guerra en Ucrania

La Fuerza Terrestre (FUTER), el conjunto de unidades más importante del Ejército de Tierra cuyo cuartel general está en la sevillana Plaza de España, se verá directamente implicada en la guerra desatada por Rusia en el caso de que Vladimir Putin decidiera atacar a algún país de la Alianza Atlántica. De hecho, la FUTER ya está implicada pero, de momento, con un efecto disuasorio.

Por un lado, la gran unidad del Ejército de Tierra tiene desplegados en Letonia unos 350 hombres y mujeres, seis carros de combate Leopardo 2E y quince vehículos blindados Pizarro, pertenecientes a la Brigada Guzmán El Bueno X (BRIMZ X), con base en Cerro Muriano (Córdoba). Forman parte de la operación Presencia Avanzada Reforzada y se encuentran a poco más de 100 kilómetros de la frontera rusa.

Por otro, la Brigada Guadarrama XII (BOP XII), integrada en la Fuerza Terrrestre pero con base en El Goloso (Madrid), forma parte de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (en inglés VJTF). Se trata de un brigada multinacional de la Alianza Atlántica, lista para el combate en un plazo máximo de cinco días. Podría desplegar hasta 15.000 hombres en ese tiempo en cualquier lugar del mundo.

A pesar del ataque de Rusia a Ucrania, la situación de las unidades de la Fuerza Terrestre no ha cambiado aunque está en estudio un incremento de la implicación de las unidades de la FUTER en los países del Este. De momento, cuenta con un oficial de enlace en Rumanía, país que podría acoger más medios disuasorios de la gran unidad del Ejército de Tierra español en el caso que el Mando así lo decidiera.

Fuentes consultadas por este medio consideran que las unidades desplegadas en Letonia no pueden incrementar aún más su nivel de alerta, porque "un nivel superior supondría prácticamente entrar en combate", algo que no está contemplado. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya lo ha dejado claro en reiteradas ocasiones. Las unidades de las Fuerzas Armadas españolas, al igual que las del resto de sus aliados, no combatirán en suelo ucraniano. Su participación en un conflicto sería, eso sí, consecuencia del ataque ruso a uno de los 30 países de la Alianza Atlántica y, lógicamente con la autorización previa del Gobierno español y la aprobación del Congreso de los Diputados.

Como ya publicó recientemente este medio, cada jueves hay un contacto telemático entre el Mando de la Brigada Guzmán El Bueno, en Letonia, con el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, en Sevilla, para conocer las necesidades logísticas, de mantenimiento y abastecimiento de las tropas y vehículos blindados desplegados en el país báltico.

Las unidades de la FUTER también han participado, durante los últimos años, en misiones de paz en Bosnia, Kosovo, Afganistán, Líbano, Irak, Mali, República Centroafricana, Turquía o Colombia, además de Letonia.