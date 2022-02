¿Será Núñez Feijóo el próximo líder del Partido Popular?

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado aclarar si tiene previsto optar a liderar el partido en Madrid, en una sesión de control en el Parlamento gallego en la que ha ignorado los embates de la oposición, PSdeG y BNG, en este sentido, más allá de considerar que no "hay que elegir entre Galicia y el PP" porque Galicia "siempre eligió al PP".



Esta afirmación de fuerza, sobre sus cuatro mayorías absolutas, y una alusión a que está "un poco aburrido" a las constantes referencias de la oposición a sus perspectivas en Madrid, han sido casi sus únicas alusiones a la cuestión que centra la política nacional estos días, tras la crisis abierta en el PP.



Una hora después de que el líder del PP, Pablo Casado, aprovechase su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para despedirse, Feijóo ha intentado pasar por encima del tema, pese a la enorme expectación mediática que ha creado su presencia en el hemiciclo.



Las preguntas de la oposición, sobre el sector eólico y las residencias de mayores, se han convertido en una interpelación directa a Feijóo por parte del socialista Luis Álvarez y la líder de la oposición, la nacionalista gallega Ana Pontón, para que aclare si tiene previsto continuar en Galicia o ir a Madrid a dirigir el PP.



Pontón le instó directamente a escoger "entre Galicia y el PP" y a decir si le parece "aceptable" el contrato de las mascarillas de la Comunidad de Madrid o cree que es un "nuevo caso de corrupción" en su partido.



Feijóo no ha respondido a este cuestión ni a otras planteadas por la oposición y sobre su posible marcha a Madrid se ha limitado a constatar: "yo estoy aquí".



"Comprenderá que después de 16 años de ustedes hablando de Madrid estamos un poco aburridos sobre este asunto", le ha dicho a Álvarez, a quien le ha indicado que son los que estaban sentados al lado de los socialistas, en referencia a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los que ahora están en Madrid.



También a Pontón le ha replicado que parece que ella es la que quiere "sustituir" al diputado del BNG en Madrid, Néstor Rego, y le ha advertido de que "tenga cuidado" porque es realmente el parlamentario el que "sigue mandando" en el partido.



"Por honestidad política, señor Feijóo, tiene que aclararle a los gallegos y gallegas si, a partir de ahora, su ocupación es Galicia o es ocuparse de tapar la corrupción del PP", ha reclamado Pontón.



Le ha advertido al presidente gallego de que Galicia "no es la sala de espera de sus ambiciones personales" y debe "por honestidad" aclarar si escoge Galicia o al PP.



Pero Feijóo ha dado la vuelta a esta frase para cuestionar, a su vez: "hay que elegir entre Galicia y el PP, no señoría, porque Galicia siempre eligió al PP y, en consecuencia, siempre dijo que no a los nacionalistas gallegos".



Además, ha añadido que Galicia "es una tierra inteligente, moderada, sensata, que decide democráticamente el Gobierno que quiere" y es "mucho más que una ideología cerrada, es una democracia constitucional" y por eso considera que elige al PP mayoritariamente y no a los nacionalistas.



Aparte de este intercambio, Feijóo, entre aplausos continuos de las bancadas del PP, ha optado por responder a las cuestiones planteadas sobre el sector eólico, sobre la que él y el portavoz socialista se han ofrecido mutuamente un pacto sin concretarlo, y sobre las residencias de mayores.



Pero estas fueron solo las preguntas de fondo a la cuestión principal que, como ejemplificó Luis Álvarez metafóricamente, es si Feijóo "ha abandonado el carballo de Conxo por un madroño", en referencia al árbol gallego que opta a un reconocimiento europeo y al emblemático de Madrid.



Álvarez ha asegurado que está preocupado porque el presidente gallego esté "más pendiente de los problemas de partido que de Galicia" y se está "postulando" para dirigir el PP, por lo que ha cambiado su lema de campaña "Galicia, Galicia, Galicia y, por cuarta vez, Galicia" por un "Madrid, Madrid, Madrid".



Para Pontón, si de eslóganes se trata, el que mejor le va a Feijóo en estos momentos es "Génova, Génova, Génova", donde se encuentra la sede del PP en Madrid, porque "lleva muchas horas dedicadas a tapar la corrupción del PP y la guerra interna" del partido "sin atender a los problemas de los gallegos".



De este debate sobre el futuro político de Feijóo fueron espectadores involuntarios un grupo de estudiantes de bachillerato de un instituto coruñés, que visitaban el hemiciclo en esos momentos, a los que tanto Feijóo como Pontón han recurrido como justificación para pedirse mutuamente veracidad y respeto en sus declaraciones.

