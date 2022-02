Calviño: en 2022 se alcanzará la "velocidad de crucero" en el Plan de Recuperación

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado este miércoles que durante este año el despliegue del Plan de Recuperación alcanzará "velocidad de crucero", y ha emplazado a las comunidades y ayuntamientos a "maximizar" la eficiencia de la cogobernanza para que los recursos lleguen a todos los rincones.

Calviño, que respondió a tres preguntas en la sesión de control al Gobierno en el Congreso dirigidas por el PP, Vox y PNV sobre la recuperación y los fondos europeos, defendió la política económica del Gobierno "responsable y prudente" durante estos tres años y medio, orientada al impulso al emprendimiento y el crecimiento empresarial y hacia la atracción de las inversiones y el talento.

En su 'rifirrafe' con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que acusó a Calviño de plantear un cuadro macroeconómico "que no cree nadie", la ministra indicó que el Gobierno ha tratado durante esta crisis de proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias para asegurar una recuperación "fuerte".

Gamarra afeó a la titular de Economía que durante su mandato al frente del Ministerio más de 100.000 empresas han echado el cierre, que España esté "a la cola" de la recuperación económica, que la gestión del fondo de rescate de la SEPI se haya declarado "secreta" para no rendir cuentas o que solo se hayan concedido algo más del 20% de los préstamos ICO.

"Podían haber optado por bajar impuestos, pero los han subido, lo único que sabe hacer", le reprochó Gamarra a Calviño, a la que pidió que proteja al tejido productivo y escuche a los autónomos y las pymes, que son un "clamor".

La ministra acusó al PP de hacer una oposición que "no está basada en la verdad, sino en medias verdades, tergiversación de datos y hechos que no contribuyen en absoluto al interés general" y aseguró que entre junio de 2018 y diciembre de 2021 se han creado 245.000 empresas más en términos netos.

Además, negó que el Gobierno no esté gestionando con transparencia los fondos del plan de recuperación, dado que todo está publicado, y aseguró que la deuda y el déficit se han reducido en 2021 por debajo de los objetivos del Gobierno.

En su 'duelo' con el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, Calviño le reprochó que vaya cada miércoles con un "popurrí" de ideas y comparaciones "que no se corresponden para nada con lo que ha hecho el Gobierno", que no es otra cosa que proteger a las familias y las empresas para que la recuperación sea real, como lo demuestran los 20 millones de ocupados, la reducción de la tasa de paro al 13,3%, la subida del SMI o la mejora de los ingresos fiscales sin subir impuestos.

"Esta es la realidad en la que nos encontramos, un Gobierno con una política económica prudente y responsable. Gracias a esto, estamos empezando a absorber el coste fiscal derivado de la pandemia", reiteró Calviño.

En cambio, Espinosa de los Monteros acusó a la vicepresidenta de contestar "una falsedad tras otra" --hasta nueve le afeó--, y le contestó que hay 78.000 empresas menos que antes de la crisis, que es mentira que se haya logrado mantener el empleo, que se ha producido la mayor caída de la renta de los hogares o que España es el único país de la UE que aún no ha recuperado los niveles precios a la pandemia.

"Nueve mentiras en algo más de un minuto, casi nadie ya les puede creer", reiteró el diputado de Vox, que acusó al Gobierno de ser el "peor desastre económico que ha conocido España desde la Guerra Civil".

Calviño, visiblemente molesta con esta última frase, aseguró que comparar al Gobierno actual con los que ha habido después de la Guerra Civil, en plena dictadura, "dice mucho de las convicciones democráticas" de Espinosa de los Monteros.

PNV Y LOS FONDOS UE

Por último, la vicepresidenta primera respondió a una pregunta de la diputada del PNV Idoia Sagastizabal acerca de la gestión de los fondos europeos, y además de defender la cogobernanza con comunidades y ayuntamientos, aseguró que se trata de un "plan de país" y que por ello se han celebrado más de 60 conferencias sectoriales con las CCAA y se les han distribuido más de 12.000 millones de euros.

"El Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para que la información llegue a pymes y autónomos y eso requiere de la lealtad de todas las adminitraciones públicas", reiteró Calviño.

Sin embargo, para Sagastizabal, existen "numerosas zonas grises" en el plan de recuperación, ya que las comunidades no están participando en el diseño del mismo y las conferencias sectoriales son "o lo tomas o lo dejas". "No conocemos los criterios de selección, los Pertes estatales no están operativos, no hay convocatorias y las pymes desconocen el camino a seguir porque la web es una maraña", se quejó.

La diputada del PNV pidió a Calviño que simplifique todos los trámites y lamentó que la cogobernanza "brille por su ausencia". "Las comunidades no son competidoras de su Gobierno, son aliadas", le espetó.