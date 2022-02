Multitudinaria protesta para retomar la búsqueda de los marineros del Pitanxo

Miles de personas se han reunido este domingo en la Alameda de Marín (Pontevedra) para mostrar su apoyo a los familiares de la tripulación del 'Villa de Pitanxo', el pesquero gallego naufragado en Terranova (Canadá) el pasado martes. En la concentración las familias han insistido en su petición de "reanudar la búsqueda cuanto antes" y han asegurado que no van a parar ni "olvidar" a los desparecidos.

La movilización, convocada por los propios allegados, estaba prevista para las 13,00 horas, si bien pasadas las 12,00 ya comenzó a congregarse gente en la plaza. Entre ellos, los alcaldes de Marín, Pontevedra, Bueu y Cangas; la conselleira do Mar, Rosa Quintana; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy; y la dirigente popular y diputada en el Congreso, Ana Pastor.

Pontón ha pedido que se atienda a la petición de las familias de seguir con la busca de los marineros desaparecidos y que para eso se implique también con medios el Gobierno del Estado. Además, ha reiterado toda la colaboración del BNG en uno de los momentos "más difíciles de la vida".

Tras la movilización, la nacionalista ha escrito en su cuenta de Twitter que, pese a haber estado en muchas concentraciones, "la de Marín ha sido la más dura". "Vuelvo con el corazón encogido. Acompañarlas es también empatizar con su dolor y el deseo de que continúen las labores de búsqueda", ha dicho.

"NADIE RECRIMINA QUE NO APAREZCAN, PERO SÍ QUE NO SE BUSQUEN"

Tanto en declaraciones a los medios como ya en una intervención abierta a todo el público desde el palco de la música de Marín, los familiares, encabezados por María José De Pazo, hija del desaparecido jefe de máquinas del buque, han insistido en "reanudar la búsqueda lo antes posible", señalando que los pesqueros que se encuentran en la zona han asegurado que "la meteorología ya lo permite".

A ellos se han dirigido para agradecerles su esfuerzo. "Se están jugando la vida sin recibir nada a cambio", ha comentado Cristofer, hijo de uno de los desaparecidos, que ha asegurado además que los propios marineros que continúan faenando en Terranova les piden que "continúen luchando". "Saben que hoy somos nosotros, pero que mañana pueden ser ellos a los que se olvide", insiste.

"Sabemos que no están vivos pero queremos recuperar sus cuerpos. Nadie va a recriminar que no aparezcan, pero sí el sentirnos abandonados, el que no se mueva nada", ha explicado María José.

CRÍTICOS CON EL GOBIERNO: QUIEREN REUNIRSE CON PEDRO SÁNCHEZ

Especialmente críticos han sido con el Gobierno central, al que le han afeado la falta de información. "Deberíamos ser los primeros en enterarnos de las cosas y siempre somos los últimos", ha lamentado Cristofer entre aplausos del público. "Nos piden que no hagamos casos de los medios pero nos enteramos por ellos", insiste.

Pero sin duda, la principal crítica y reivindicación por parte de las familias es la falta de recursos propios del Estado para continuar con el dispositivo de recuperación de los desaparecidos; medios que, destacan, sí se destinan para otras catástrofes o para prestar ayuda en conflictos. "No estamos pidiendo una ayuda, estamos pidiendo un derecho", han asegurado respecto a la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos.

Es por este motivo que este lunes volverán, a las 11,00 horas, a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y por lo que han pedido audiencia con el presidente Pedro Sánchez y con la vicepresidenta y ministra de trabajo, la gallega Yolanda Díaz.

De hecho, tras anunciar el Ejecutivo central que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a los supervivientes y a los fallecidos en la base aérea de Santiago de Compostela --donde se espera que aterricen este lunes--, los familiares de los 12 desaparecidos han solicitado que las reciba "cinco minutos". Matizan además que, si no se les recibe, acudirán de todas formas.

Así, los allegados de los todavía desaparecidos se muestran dispuestos a continuar la lucha. Cristofer aseveraba que "esto se va a olvidar una vez que lleguen los cuerpos y los supervivientes". "Vamos a seguir haciendo ruido porque queremos respuestas, no vamos a callarnos", ha afirmado.

"Estoy muy decepcionada con mi Gobierno", ha reconocido Loli, tía de Ricardo Alfonso Cruz Flores, engrasador en el Pitanxo y único superviviente del naufragio del Arosa hace ya 20 años. "Me da mucha tristeza que mi Gobierno, España, no haga más. Es como si no contásemos nada y lo somos todo", ha declarado.

"LA LUCHA DEBE CONTINUAR"

Explican que saben que las posibilidades de encontrar los cuerpos son "pocas, pero son nulas si no se va" y por eso piden "buscar un poco más". Han apelado además a la Armadora, a la empresa Nores, a la que han pedido "colaboración".

El párroco evangelista Julio Torres, con relación con uno de los supervivientes, Samuel, se ha preguntado el motivo de que no haya comenzado todavía la búsqueda. "Igual es porque ya habían decidido no buscar. No es un problema de dinero, así que no quiero pensar que sea un problema de humanidad", ha censurado.

Además de los allegados de los desaparecidos, a la manifestación también han acudido familiares de los fallecidos identificados, como el hijo de Miguel Lumbres que, acompañado por un psicólogo de la Cruz Roja, ha destacado que "la lucha debe continuar por los compañeros desaparecidos", "al lado de los que estará siempre".

Su intervención ha sido una de las más aplaudidas por un público que en muchas ocasiones ha interrumpido con aplausos a los familiares que tomaban la palabra. El acto ha concluido con un minuto de silencio y la lectura, también entre aplausos, por parte de una emocionada Lucía De Pazo --hija del jefe de máquinas y hermana de María José-- de las dos listas en las que se ha dividido la tripulación fallecida del 'Villa de Pitanxo', identificados y desaparecidos.