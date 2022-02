Robles insta al PP a acabar con su crisis porque no es buena para España

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confía en que el PP aclare pronto la crisis interna que atraviesa y le insta a poner fin a una situación que "no es buena para las instituciones", sobre todo en un momento de crisis económica en la u todos deben "arrimar el hombro".



Robles se refiere, en una entrevista con Efe, a la guerra abierta entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Pablo Casado, por las presuntas irregularidades en un contrato de mascarillas relacionado con el hermano de la política regional, asunto por la que habría sido espiada por Génova.



Tras insistir en que no puede entrar en la vida interna de los partidos, Robles expresa su "mayor respeto" por los votantes de PP y asegura que "España en su conjunto se merece que el principal partido de la oposición ponga fin a esta situación que no es buena para las instituciones"



En un momento de recuperación de la crisis económica, es "bueno que todos rememos en la misma dirección, que no haya debates ni broncas internas", dice Robles después de desear que el PP sea "muy contundente" si se demuestra que hay algún caso de corrupción



Robles elude pronunciarse sobre si esta crisis puede beneficiar a Vox e insiste en que situaciones como esta, "con sombras de duda sobre corrupción, no son buenas para ninguna institución".



Para la titular de Defensa, el PP debe hacer un esfuerzo para superar la crisis "teniendo una visión mirando a España y los ciudadanos y sin mirarse exclusivamente en las cuestiones internas".

