Casado niega que Moncloa le filtrara la información sobre Díaz Ayuso

El presidente del PP, Pablo Casado, ha negado tajantemente este viernes que la información que originó la investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, procediera de Moncloa o de una administración que controla directamente la Presidencia del Gobierno.



Así lo ha asegurado en declaraciones a la COPE, un día después de que estallara la guerra interna en el Partido Popular por el supuesto espionaje contra el entorno de la presidenta madrileña.



"La información no viene de una persona determinada, este tipo de informaciones llegan a la sede nacional, muchas veces por personas de la propia administración involucrada, y por eso en este caso necesitamos recabar las pruebas internamente", ha señalado.



A la hora de exigir ejemplaridad y de tener la honorabilidad por bandera, ha continuado Casado, "es importante, ser justo, pero no justiciero".



"Yo quiero tener esa información" porque "es bueno para la credibilidad de una formación que aspira a recibir el apoyo de los españoles para gobernar el país", ha añadido.



Ha insistido en que lo que se pide es que se den esos datos "que además ella confirma, en el sentido que pudo haber alguna colaboración de su hermano en una contratación de un procedimiento de emergencia para la compra de mascarillas".



Casado ha recalcado que no ha puesto duda que el contrato esté bien hecho. "El problema es que si después ha habido una transferencia de comisiones a un familiar", ha apostillado.



"Más allá de que sea ilegal, que eso es algo que tendrá que decir un juez, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril cuando murieron en España 700 personas se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficios por vender mascarillas", ha añadido.



Por otra parte, se ha referido al Congreso del PP de Madrid, detonante de la crisis interna entre la dirección nacional del partido e Isabel Díaz Ayuso, para señalar que su obligación es no convocar un proceso orgánico "cuando hay alguna duda".



Una cuestión que "se hubiera resuelto" si la presidenta madrileña le hubiera aportado la información que le había solicitado para aclarar la situación.

