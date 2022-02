Feijóo insta a Casado sentarse con Ayuso y resolver un conflicto "mayúsculo"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que corresponde al líder del PP, Pablo Casado, buscar una solución para resolver un conflicto interno "mayúsculo" y le ha instado a sentarse con Isabel Díaz Ayuso porque cree que esta "herida abierta" tiene que solventarse antes del congreso del PP.



"Ayer nos hemos equivocado de forma contundente y pertinaz y la obligación en este momento es pedir disculpas, en primer lugar a todos los españoles, a los votantes y por supuesto dar explicaciones a la gente que lleva la marca del PP", ha dicho Feijóo en una entrevista en la emisora esRadio.



El presidente gallego ha insistido que cuando uno comete un error tiene que aceptarlo, pedir disculpas y buscar un tratamiento adecuado para "subsanar un error propio, no ajeno" y ha reiterado a la dirección del PP que debe encauzar el problema de manera urgente.



Feijóo ha precisado que las luchas "en el vestuario" se pueden entender pero comportamientos como los de ayer, "un escarnio público retransmitido por todas las televisiones públicas, no pueden aceptarse".



Respecto al congreso del PP que se celebrará a mediados de año, Feijóo ha dicho que espera no tener que llegar al congreso para solucionar el conflicto interno y ha añadido que hay dos compañeros que se han de sentar "solos, sin intermediarios para dar solución a un problema que se ha creado en esos dos círculos y que el resto del partido está atónito viendo la profunda discrepancia entre ellos".



Y ha dejado claro a Casado que la dirección del partido "no está para empeorar los problemas, sino para solucionarlos".



Sobre Castilla y León, Feijóo ha considerado que hay que esperar a las conversaciones que el Alfonso Fernández Mañueco tenga con el resto de partidos y ha señalado que al PSOE le corresponde decidir si va a bloquear la gobernabilidad de Castilla y León o si, por el contrario, va a facilitar que el PP pueda gobernar.



No obstante, ha reconocido que el objetivo final de Fernández Mañueco debe ser dar estabilidad a Castilla y León, "ese es el objetivo de cualquier candidato responsable".

