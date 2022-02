Luis Planas viaja a Galicia tras suspenderse en Canadá el rescate de desaparecidos

El ministro de Pesca, Agricultura y Alimentación, Luis Planas, viaja este jueves a Galicia para expresar su apoyo y solidaridad a los familiares y compañeros de las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo, a 450 kilómetros de Terranova (Canadá), donde se han suspendido las tareas de búsqueda de los 12 tripulantes desaparecidos.



Nueve cuerpos han sido recuperados -no diez como se había informado-, hay tres supervivientes y otros 12 tripulantes siguen desaparecidos en la mar, con unas condiciones climatológicas muy complicadas, según explicaba en su cuenta de Twitter Salvamento Marítimo, en contacto con el Centro de Coordinación de Rescate de Halifax (Canadá).



Este organismo canadiense anunciaba a última hora de la tarde del miércoles (hora española) que daba por concluidas las tareas de búsqueda y rescate del pesquero, hundido en la mañana del martes en las aguas del Gran Banco de Terranova.



Familiares de los tripulantes han pedido continuar con la búsqueda y que se diriman responsabilidades, según han declarado a la prensa varios de los afectados, uno de los cuales, Pablo More, ha lamentado que pese a las malas condiciones meteorológicas, la tripulación tuvo que ponerse a la faena, mientras que otras embarcaciones estaban aguardando a que el tiempo mejorase.



La notificación del fin de las operaciones se produce poco después de que el Centro de Coordinación de Rescates confirmara que el número final de cuerpos recuperados es nueve y no diez como inicialmente se informó. El error es fruto de una confusión durante la comunicación con uno de los barcos pesqueros portugueses que participaba en las tareas de rescate.



Horas antes de esta notificación, el ministro Planas reiteraba en el Congreso de los Diputados su solidaridad y cariño a los familiares y amigos de la tripulación, unas condolencias que transmitirá personalmente este jueves en su visita a Galicia.



Según explicaba Planas, el barco siniestrado, con base en el puerto de Marín (Pontevedra), era un "barco moderno", con una tripulación "muy profesional" y estaba dedicado a la captura de merluza norteamericana, raya y fletán, en un caldero de "gran valor", pero con "dificultades climáticas importantes".



El ministro ha estado en contacto con los armadores y la embajada de Canadá, así como con la Xunta de Galicia, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, confesaba este miércoles que los tres supervivientes tienen que ser personas "muy fuertes" porque es "muy difícil permanecer con vida" en tan adversa situación.



"Hoy lloramos por los que se fueron. Lloramos nosotros y Galicia entera porque es un drama compartido", ha afirmado la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que ha leído la declaración institucional consensuada por todos los ediles de este municipio, donde se han guardado cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas del naufragio, uno de los más trágicos registrados en la flota pesquera española en décadas.

TE RECOMENDAMOS