Garzón se reafirma contra las macrogranjas y que no dijo que España exportara "carne mala"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha reafirmado este martes en el Senado en sus críticas contra las macrogranjas, pero ha negado estar en contra de los ganaderos y haber dicho que en zonas de España, como Castilla y León, se exporta carne de mala calidad.



Garzón ha reaccionado así, en el Pleno de la Cámara Alta, a una pregunta del senador popular Jorge Martínez Antolín, sobre las polémicas declaraciones del titular de Consumo publicadas en el período británico "The Guardian" sobre la carne y las macrogranjas.



Martínez Antolín, senador por Palencia, ha preguntado a Garzón si seguía pensando "que en Castilla y León se exporta carne de mala calidad de animales maltratados".



El ministro ha respondido tajante: "Me reafirmo en todo aquello que dije y no tengo que decir nada que no dije (…), y eso que usted ha expresado, incluyendo el adjetivo, no lo dije yo".



En el turno de réplica, durante el que el presidente del Senado, Ander Gil, ha tenido que poner orden y llamar al silencio al Pleno, Martínez Antolín ha reiterado argumentos del PP sobre el daño que las declaraciones de Garzón hicieron al sector ganadero.



Martínez Antolín ha insistido en que Garzón debería haber dimitido, haber pedido perdón a los ganaderos y le ha acusado de criminalizar un sector "pujante" que da trabajo a 2,5 millones de personas, durante sus dos años en el Gobierno.



Garzón ha respondido que el PP e Izquierda Unida tienen bastantes discrepancias como para inventar una nueva y que el propio senador popular "ha reconocido que ni leyó las declaraciones" de "The Guardian".



Ha recalcado que el modelo de macrogranjas ha sido cuestionado en muchos ámbitos porque "condensa" varias crisis -la económica, la social y la ambiental- y está "desplazando a los ganaderos" de las explotaciones familiares y extensivas, además de expulsar a los habitantes de los pueblos por la contaminación y los olores.



Ha mostrado su sorpresa porque un senador de Palencia hable de esa forma, ya que en esa tierra, según el ministro, se está produciendo ese desplazamiento y despoblación por ese motivo.



También ha lamentado que el PP haya dicho en la campaña electoral de Castilla y León que las "macrogranjas no existen" y al mismo tiempo muchos cargos de ese partido estén manifestándose contra esa clase de explotaciones por todo el país.



"Usted está evitando un problema real, se come el bulo y los votos los reciben otros", ha concluido Garzón.

TE RECOMENDAMOS