Núñez Feijóo eleva a siete los fallecidos en el naufragio de un pesquero en Canadá

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado a siete las víctimas mortales en el naufragio de un pesquero gallego en aguas canadienses, según la cifra que le ha facilitado el embajador de España en aquel país.



"Han aparecido siete personas muertas, tres vivos en una balsa y el resto están desaparecidos", ha declarado el presidente gallego en declaraciones a la entrada de la sede nacional de su partido en Madrid para participar en la reunión de la Ejecutiva del PP.



Núñez Feijóo ha comenzado avisando a los periodistas: "No estoy para valoraciones políticas, he venido a dar un abrazo al presidente (de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernandez) Mañueco y nada más".



"No voy a hacer ninguna declaración porque no tengo la cabeza en el Partido Popular sino en las familias que han probablemente perdido a sus seres queridos y en la angustia de las personas desaparecidas; les pido respeto por esas familias", ha manifestado.



Según Núñez Feijóo, el embajador también le ha informado de que hacia la zona del hundimiento "salía un buque dotado con todas las características técnicas para el rescate y también hay un helicóptero".

