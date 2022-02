Robles admite que se puede producir una invasión de Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido este martes que se puede producir una invasión de Ucrania porque hay hechos "objetivos" como el despliegue ruso, pero ha defendido "apurar al máximo" las vías diplomáticas.

"Hay una serie de hechos de objetivos como el enorme despliegue, tanto por vía terrestre como marítima y aérea por parte de Rusia, y las maniobras militares que se están haciendo en Bielorrusia. Son significativos de que una invasión se puede producir", ha trasladado la ministra en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si Inteligencia da veracidad al aviso de EEUU de que la invasión de Ucrania será inminente.

Robles ha hecho hincapié en que, en estos momentos "complicados y difíciles", desde OTAN no pueden "minimizar" están esas vías diplomáticas "unas veces públicas y otras no tan públicas". Eso sí, ha asegurado que se trata de un "despliegue de tropas sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, difícilmente comprensible y difícilmente justificable". "Es un hecho objetivo que no podemos minimizar", ha destacado.

La titular de Defensa, que acude mañana a la reunión de los ministros de OTAN que abordará la situación de Ucrania, ha asegurado que hay una unión "total y máxima" de todos los países y una "evaluación permanente de la situación" que lleva a concluir, en sus palabras, "que han de ser muy responsables" y, sobre todo seguir "apurando al máximo las vías diplomáticas".

Ha asegurado que "son varios los canales de diálogo que están abiertos", al tiempo que ha llamado a esperar a ver "cómo ocurren los acontecimientos" desde el respeto a la soberanía de Ucrania y apostando por el diálogo.

Por último, ha descartado que España vaya a sumar efectivos: "Hay una planificación adecuada y el despliegue que tenemos en este momento es el que estaba planificado". Además, ha vuelto a recordar que se tratan de despliegues de "estabilidad, de preservación de la paz y que no tienen ningún carácter ofensivo".

EVACUACIÓN AFGANISTÁN

Preguntada acerca de si existe alguna posibilidad de que se reactive la operación de evacuación en Afganistán, Robles ha defendido que España hizo "todo lo humanamente posible" siendo "uno de los países que se quedó hasta el final con un comportamiento heroico". "Todo estaba previsto para que Kabul cayera el 31 de agosto, todo se precipitó con la huida del presidente y por eso el último día que se pudo rescatar fue el día 26 de agosto", ha recordado.

"Somos conscientes de que hubo gente que se quedó, pero le puedo decir que en aquel agosto, España hizo lo humanamente posible para sacar a la gente que estaba en el aeropuerto de Kabul", ha sostenido la ministra, que ha reconocido que es una situación "dramática", pero que España es consciente de las "limitaciones".