La prima de riesgo supera los 100 puntos por primera vez desde junio de 2020

La prima de riesgo española -sobreprecio que paga España para financiarse en el mercado- supera este lunes la barrera de los 100 puntos básicos, algo que no ocurría desde junio de 2020, ante el alza sostenida del rendimiento del bono nacional a diez años -el de referencia-, que alcanza el 1,22 %.



Por el contrario, el interés del bono alemán a diez años -considerado el más seguro de Europa, y cuya diferencia con el español mide el riesgo país-, baja con fuerza, hasta el 0,196 %, desde el 0,294 % del pasado viernes.



En las últimas semanas, el rendimiento de los bonos soberanos ha escalado con fuerza ante el miedo de los inversores a que los bancos centrales endurezcan sus decisiones de política monetaria para controlar la inflación.



El pasado 3 de febrero, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejó la puerta abierta a una subida de tipos en este 2022, aunque después ha asegurado que elevarlos ahora "no solucionará los problemas actuales" y "no ayudaría a nadie".



En EE. UU., el mercado ya descuenta hasta cuatro subidas de los tipos de interés de este mismo año, e incluso, alguna de hasta 50 puntos básicos.



En este contexto, la prima de riesgo de Italia alcanza este lunes los 171 puntos básicos, con el rendimiento de su bono a diez años en el 1,9 %, mientras que en Grecia el riesgo país se sitúa en los 237 puntos básicos.



El bono griego toca este lunes el 2,5 %.



En Portugal, su prima de riesgo alcanza los 89 puntos básicos, mientras que la rentabilidad del bono a diez años cotiza en el 1,09 %.

TE RECOMENDAMOS