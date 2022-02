El juez retoma el caso BBVA esta semana con una decena de declaraciones

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomará declaración esta semana a más de una decena de personas en el marco de la causa que investiga la relación del BBVA con la empresa Cenyt, vinculada al excomisario de Policía Nacional, José Manuel Villarejo.



El primero en comparecer ante el titular del juzgado central de Instrucción número 6 será el exresponsable del área de Regulación y Control Interno del banco Eduardo Arbizu, investigado en esta pieza separada del caso Villarejo, que lo hará a petición propia este lunes, a partir de las 9:30 horas.



Arbizu ya fue citado en noviembre de 2019, aunque en aquella ocasión se acogió a su derecho a no declarar ya que los detalles de la investigación estaban aún bajo secreto de sumario.



Para el mismo día están fijadas las declaraciones como testigos de dos empleados del BBVA en la época de los hechos.



El martes tendrán lugar las testificales del antiguo responsable de Empresas de la dirección territorial centro de la entidad, Fernando Fernández-Bermejo, y de la exdirectora de BBVA España, Cristina de Parias.



Por su parte, el que fuera responsable de Riesgos del BBVA, Manuel Castro, declarará en calidad de investigado el próximo miércoles al haber solicitado al magistrado su propia comparecencia después de que, hace más de dos años, guardara silencio en su primera intervención.



Acto seguido, el juez escuchará a la directora de la sucursal de la entidad en la calle Orense, en Madrid, en la que Cenyt abrió una cuenta bancaria.



Esa jornada concluirá con la declaración como testigo de Leticia Sánchez, investigada en otras piezas separadas del caso al igual que Esther Sevilla y David Macías, este último antiguo abogado del despacho del socio de Villarejo, Rafael Redondo.



Las testificales de Sevilla y Macías están previstas para el jueves, en tanto que el viernes desfilará ante el juez el exjefe del departamento de Contabilidad y Supervisión del BBVA y exconsejero de la filial turca del banco, Garanti, Ricardo Gómez Barredo, otro de los investigados de la causa.



Tras él será el turno del director de los Servicios Jurídicos de BBVA España y representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, mientras que cerrará esta ronda la testigo Alejandra Fernández-Chico, empleada de Cenyt e hija del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Miguel Ángel Fernández-Chico.



La "operación Trampa", novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.



A mediados de 2019 el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano.

