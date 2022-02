"En España se ha regalado la nacionalidad a ilegales"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha replicado este jueves en León a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso -que ha acusado a su formación de "mezclar" los menores extranjeros no acompañados con la seguridad- y ha afirmado que el problema es que en España "se ha regalado la nacionalidad, también a inmigrantes ilegales".



En el pleno de la Cámara regional, Ayuso ha recalcado esta mañana que "son bandas juveniles que son españolas", y ha añadido que, en el caso de las bandas latinas, "son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Santiago Abascal o como ella misma.



"Además de regalar la nacionalidad, en España se ha legalizado la inmigración ilegal y la nacionalidad española es un tesoro que no podemos regalar porque nosotros la respetamos y no queremos que la tenga cualquiera que entre ilegalmente por encima de nuestra Policía llenado de inseguridad nuestras calles", ha afirmado el líder de Vox.



Abascal ha precisado que la inmigración no es un problema de integración sino de cultura, y ha asegurado que Vox da la bienvenida a los que vienen a trabajar legalmente con los españoles.



"Lo que no podemos hacer es abrir las puertas a quienes tiene una cultura incompatible con nuestra democracia, nuestros valores y nuestras libertades", ha zanjado.

TE RECOMENDAMOS