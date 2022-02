Echenique: las diferencias fiscales no serán una grieta en el Gobierno

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dicho este jueves que las diferencias en la reforma fiscal que hay entre el PSOE y Unidas Podemos "no serán una grieta en el Gobierno".



En declaraciones a TVE1, ha restado importancia a esa diferencia de criterios y ha añadido que ante un asunto tan importante" es "habitual que los grupos hagamos propuestas y esta reforma es esencial".



Sobre si no hubiera sido mejor esperar al informe de los expertos antes de que Unidas Podemos presentara su propuesta, Echenique ha señalado que "el problema es que el sistema fiscal es injusto" ya que las medianas y pequeñas empresas pagan "el doble de impuestos que las grandes", que están a 7 y 8 puntos por debajo de la tributación media europea, lo que deteriora el Estado del bienestar.



A su juicio, "todas las aportaciones al debate son buenas" y la reforma será pactada entre los socios de Gobierno, aunque pilote la negociación la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al igual que ha sido con la reforma laboral, de la que ha estado al frente la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.



Sobre las declaraciones del presidente mejicano, Andrés Manuel López-Obrador, quien ha pedido "una pausa en las relaciones con España", Echenique ha señalado que no se trata de "un problema con España, sino con algunas empresas españolas" vinculadas al sector energético y sus políticas en ese país.

