Una avería de Telefónica deja sin llamadas a miles de abonados durante dos horas y media

Una incidencia en la red móvil de Movistar ha afectado a miles de clientes de líneas corporativas del operador, cuyos usuarios no han podido emitir ni recibir llamadas móviles desde las once de la mañana hasta la una y media de la tarde de este miércoles, según han denunciado ellos mismos en las redes sociales y ha confirmado a EFE Telefónica.



Los técnicos de Telefónica trabajaron para resolver el problema cuanto antes, según informó el operador, que no ha precisado el origen de la avería, ni ha dado más detalles al respecto.



Sí han explicado que la incidencia afecta a una parte de las líneas corporativas de Movistar, no a todas, y que los móviles de contrato residencial, la fibra óptica y demás servicios del operador funcionaban correctamente.

Finalmente, unas dos horas y media después de la caída se restableció el servicio.