El juez del caso Pujol pide a Andorra que entregue los datos que le reclamó en 2019

El juez del caso Pujol en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha pedido a las autoridades de Andorra que cumplimenten dos comisiones rogatorias que libró el juzgado en 2019 y de las que no consta respuesta, una referida a cuentas a nombre de un socio de Jordi Pujol Ferrusola y la otra a cuentas de la Fundación Paty, vinculada a su hermano Josep.



El ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional atiende así en un auto, adelantado por el Periódico de Catalunya y al que ha tenido acceso Efe, a la petición de la fiscal del caso Belén Suárez de reiterar a Andorra sendas comisiones rogatorias -la 22 y 23- de las que no se ha obtenido respuesta tras decretarse el fin de la instrucción de esta causa.



En la comisión rogatoria número 22, librada a Andorra en agosto de 2019 y que ahora se reitera, el anterior instructor, José de la Mata, reclamaba los datos de cuentas en cuatro entidades andorranas a nombre de Francesc Robert Ribes, socio del primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, ante la sospecha de que hubiese "sido titular de fondos distintos de los que ya se conocen".



Entre los movimientos sospechosos de los que se pedía información figura un abono (en una cuenta de Andbank) de 350.000 dólares procedente de una cuenta en Andorra titularidad de Holding Robert & Compte, de la que Ribes no dio justificación alguna.



También otra en Banco Sabadell d'Andorra titularidad de Ribes y que garantizó un aval de dicha entidad andorrana a Fibanc por el préstamo concedido a su vez por Fibanc a la empresa Altraforma, y que hizo "en los mismos términos en que el propio Jordi Pujol Ferrusola había garantizado" un aval idéntico, según detallaba de la Mata en su petición de auxilio judicial.



"Según la documentación aportada, Jordi Pujol Ferrusola, en connivencia con Francesc Robert Ribes, utilizó distintas cuentas bancarias en las que figuraba como titular éste último", resumía el juez para pedir la información ante la sospecha de que el hijo de Jordi Pujol poseyera más dinero en Andorra del que se conocía.



Por ello, el magistrado pidió a las autoridades andorranas que requirieran a Andbank, Credit Andorrá, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra "todas las cuentas que hubieran sido abiertas en dicha entidad y en las que Francesc Robert Ribes figure como titular, apoderado o derechohabiente".



Ribes figura como imputado en esta causa y declaró en sede judicial en dos ocasiones, una como testigo y otra como investigado.



En sus declaraciones afirmó que hizo negocios e inversiones con Jordi Pujol Ferrusola, pero defendió que todos habían sido lícitos.



Por otra parte, en la comisión rogatoria número 23, que también se reitera ahora, el juzgado solicitaba a las autoridades andorranas requerir a la entidad MORABANC (antes BANC INTERNATIONAL D´ANDORRA) toda la documentación de la cuenta de la que "es/fue titular la FUNDACION PATY", residida en Panamá y vinculada a Josep Pujol Ferrusola.



Esta petición se cursó a raíz de que en otra comisión rogatoria cumplimentada por Andorra sobre las cuentas de Josep Pujol, en Andbank y en Banca Privada D'Andorra (BPA), fueran hallados 600.000 euros.



Los investigadores creen que el primogénito del clan Pujol le ingresó ese dinero a su hermano Josep procedente de "fondos opacos en casinos de México" tras retirar de una cuenta en Andorra 900.000 euros de un presunto préstamo ficticio destinado a la compra de acciones de la sociedad Heliand, en lo que se considera una operativa de blanqueo.

