Pedro Sánchez ve "blindada" la salud del Gobierno y la estabilidad "garantizada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "blindada" la salud del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, así como la estabilidad de la legislatura "garantizada" pese a las dificultades para sacar leyes adelante, como la reforma laboral, aprobada la semana pasada gracias al error de un diputado del PP.



En una entrevista con el eldiario.es, Sánchez pide una reflexión a sus tradicionales socios parlamentarios, PNV y ERC por su voto negativo a esa reforma laboral.



“Estoy convencido de que hay muchos votantes de esas formaciones que no entienden su ‘no’ a este acuerdo social de sindicatos y empresarios”, asegura.



Pese a esas discrepancias, Sánchez cree que la estabilidad está garantizada porque el Gobierno cuenta con una "minoría parlamentaria de 155 escaños" que ha conseguido aprobar otras leyes importantes como el acuerdo de pensiones, el ingreso mínimo vital o la ley de eutanasia.



"Creo que la salud del Gobierno de coalición está blindada porque está hecha del mejor material, que es una voluntad firme, férrea, de dignificar la vida de nuestros conciudadanos", proclama.



Sí tiene reproches para el PP por la estrategia que ha seguido después de la votación de la reforma laboral y las dudas que ha lanzado sobre la limpieza del sistema de voto telemático implantado en el Congreso.



Reconoce que él, como diputado, también se ha equivocado alguna vez al votar, pero ello "no tiene por qué poner en cuestión ni la legitimación de un resultado".



"No me sorprende lo que están haciendo PP y Vox. Hace dos años vienen articulando un discurso de deslegitimación del Gobierno de España y ahora están poniendo en cuestión la legitimidad de una votación democrática que se ha venido sustanciando en el Congreso", lamenta.



Reconoce que espera "poco, por no decir nada", de la oposición que está ejerciendo el presidente del PP, Pablo Casado, aunque sí le pide que "no ponga en cuestión la democracia" y que cumpla con sus obligaciones constitucionales.



"Tanto el PP como Vox están devaluando a partes iguales el debate político en nuestro país y eso en un partido antisistema como es Vox puede ser esperable. Pero de un partido que ha gobernado España me parece de todo punto inconcebible", señala.

