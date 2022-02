La vacuna Novavax se destinará a no vacunados o alérgicos a otras vacunas

La Comisión de Salud Pública ha acordado destinar la nueva vacuna Novavax a personas que aún no se habían podido vacunar o que habían recibido una vacunación incompleta por alergias a alguno de los componentes de las otras cuatro vacunas disponibles en España o por otras indicaciones médicas.



Así lo ha acordado este martes el órgano que agrupa a los directores generales de salud pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades, que han abordado la situación epidemiológica y la estrategia de vacunación contra la covid.



En la reunión también se ha aprobado el documento de recomendaciones para seleccionar personas candidatas a recibir el medicamento Evusheld para la prevención de COVID-19.



Se destinará a personas mayores de 18 años con inmunosupresión grave que no respondan a la vacunación y a aquellas que la tienen contraindicada y que, además, tienen muy alto riesgo de enfermedad grave tras la infección por SARS-CoV-2.



Asimismo, la Comisión de Salud Pública ha actualizado la estrategia de vacunación añadiendo las recomendaciones ya acordadas en cuanto a los intervalos de vacunación tras haber pasado la infección.



El pasado 25 de enero, recomendó a los adultos vacunados que se hayan infectado de coronavirus esperar cinco meses desde que superan la covid para ponerse la tercera dosis, mientras que a los niños que aún no hayan recibido ningún pinchazo se les administrará una única inyección a las ocho semanas del contagio y no cuatro.



Según la información facilitada por el Ministerio de Sanidad, en la reunión de hoy no se ha adoptado ninguna decisión sobre la posibilidad de reducir aún más el periodo de cuarentena y aislamiento de los casos positivos de coronavirus, que actualmente es de siete días, aunque varias comunidades quieren que se rebaje a entre 3 y 5 días.

TE RECOMENDAMOS