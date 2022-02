Calviño: "Los mayores no están recibiendo de la banca el servicio que merecen"

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha reconocido este martes que "las personas mayores "no están teniendo el servicio que merecen" por parte de los bancos y ha "confiado" en que a finales de mes éstos ofrezcan un catálogo "eficiente" de medidas que fomenten la inclusión financiera de todos.



Así lo ha defendido Calviño cuando volvía a la sede del Ministerio de Economía tras participar en la reunión de los martes del Consejo de Ministros y se ha encontrado en la puerta con el jubilado Carlos San Juan, que estaba entregando las 600.000 firmas que ha recabado su campaña "Soy mayor, no idiota".



Esa campaña clama por medidas que faciliten el acceso a los servicios financieros de los adultos mayores, dificultado por la creciente digitalización del sector y el progresivo cierre de sucursales.



La ministra se ha detenido con él en el patio exterior del Ministerio y en tono distendido -y ante los medios que atendían en ese momento al médico jubilado- ha explicado que "nos hemos dado cuenta de que las personas mayores, incluso en el ámbito urbano, no están teniendo el servicio que merecen".



"Inmediatamente, nos hemos puesto al habla con el sector financiero" para atender la situación, ha dicho Calviño, ya que "es una prioridad para nosotros acompañar, apoyar a las personas más vulnerables y, especialmente, a los más mayores".



Los bancos deben "garantizar un trato personalizado: que ustedes se sientan bien tratados, queridos, respetados. Eso está clarísimo y la sensibilidad es total", le ha asegurado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



Por ello, y tal y como ha reclamado, Calviño confían en que "de aquí a final de mes" los bancos "nos traigan unas buenas propuestas, que sean medidas eficaces, que no sean maquillaje ni apariencias".



En su opinión, aquellos bancos que impulsen medidas realmente eficaces para favorecer la inclusión financiera de toda la población "tendrán un plus reputacional".



"La digitalización tiene que se un proceso humanista que ponga a las personas en el centro y no puede dejar fuera a una parte de la sociedad", ha dicho la ministra. "Estamos empeñados en que así sea", porque "no seríamos una sociedad fuerte y en la que merezca la pena vivir si no acompañamos y queremos a nuestros mayores



GANANCIAS "OBSCENAS" DE LA BANCA



Entre los reclamos de Carlos San Juan destaca la petición de que la Administración "obligue" a las entidades bancarias a mantener abiertas sus sucursales, algo que considera que se pueden permitir, en vista de los resultados de récord logrados en 2021.



De hecho, ha tildado de “hirientes y obscenas” las cifras de 2021 presentadas por los bancos durante los últimos días y les ha reprochado que en esas presentaciones no hayan hecho alusión a las personas “excluidas” por la digitalización bancaria.



San Juan ha acudido este martes al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con las 600.000 firmas de su campaña "Soy mayor, no idiota", impulsada a través de la plataforma change.org.



Allí se ha reunido con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, al que ha solicitado "una fecha concreta" para la adopción de medidas concretas para favorecer la inclusión bancaria.



Los grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, con la excepción de Bankinter- redujeron su número de empleados un 11 % en 2021 y echaron el cierre a casi 2.925 sucursales en todo el territorio, el 27 % de su red.



Sin embargo, sus beneficios alcanzaron la cifra récord de 19.866 millones de euros, frente a las pérdidas de más de 5.500 millones que afrontaron en el año 2020 a causa de la irrupción de la pandemia.



El sector ha justificado los recortes en personal y el cierre de sucursales por la digitalización, que ha extendido las operaciones bancarias remotas y deslocalizadas.



PIDEN MEDIDAS "A PIE DE CALLE"



San Juan, y las más de 600.000 personas que han secundado su iniciativa, reclama "medidas urgentes que se vean a pie de calle" y se ha referido particularmente al “fin de las colas” en los bancos y la mejora de la “accesibilidad”.



Además, ha recordado que la exclusión financiera "también afecta a los mayores de las ciudades (no solo del ámbito rural), donde también hay zonas empoobrecidas y abandonadas que se enfrentan a esta situación”.



Tras una reunión con el secretario general del Tesoro que ha calificado de "cordial y sincera", el valenciano tenía previsto recorrer distintas sucursales bancarias en el entorno del Ministerio y, finalmente, registrar su propuesta, con las citadas firmas, en el Banco de España.

