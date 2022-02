El Gobierno afirma que no hay secuelas con sus socios tras la reforma laboral

El Gobierno asegura que no hay secuelas en la relación con sus socios de investidura tras las diferencias evidenciadas en la votación de la reforma laboral y van a seguir manteniendo el diálogo que ha habido hasta ahora.



Esa votación, según han subrayado fuentes de la Moncloa, no supone ningún punto de inflexión nada más que para destacar que se ha conseguido sacar adelante otra de las iniciativas que tienen como objetivo mejorar la vida de los ciudadanos.



A lo ocurrido el pasado jueves en el Congreso al votar la reforma laboral se ha referido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Ejecutivo y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez.



No ha entrado en detalle sobre lo ocurrido con la polémica de la votación, pero ha puesto en valor lo que ha calificado de una "seña de identidad" del Gobierno, que con una minoría parlamentaria ha sido capaz de lograr acuerdos políticos que van a transformar el país.



"Es un Gobierno que, con toda la dificultad y sin una mayoría parlamentaria, ha logrado grandes acuerdos y consensos no sólo en el ámbito político, sino también social, y esa sigue siendo la hoja de ruta", ha recalcado.



Para seguir en esa línea ha convocado a todas las fuerzas políticas porque ha considerado que la estabilidad política y social "es un intangible muy importante para el crecimiento del país".



En ese sentido han abundado las fuentes de la Moncloa, que han resaltado la relación de diálogo que van a seguir manteniendo con socios como Esquerra Republicana de Catalunya.



"No hay secuelas", han garantizado, a la vez que han apostado por mantener una colaboración fructífera para España y han recordado que socios como ERC ya han comentado también públicamente que lo ocurrido no significa que haya una ruptura.



Aunque la votación de la reforma laboral ha sido especialmente llamativa, han hecho hincapié en que desde el inicio de la legislatura el Gobierno ha tenido que gestionar paso a paso una situación que ha obligado al diálogo continuo.



La superación de las dificultades lleva al Gobierno a asegurar que la coalición "está más fuerte que nunca".



En ese sentido, restan importancia a la propuesta de reforma fiscal presentada por Podemos y la circunscriben a una propuesta de partido.



"Pero las decisiones se toman en el Consejo de Ministros", han aseverado.



Por otra parte, el Ejecutivo está convencido de que la ofensiva jurídica del Partido Popular ante la votación de la reforma laboral no tiene ningún recorrido.



Considera que el Reglamento del Congreso está claro y que lo que pretende el PP es que no se hable de lo relevante, que se ha aprobado la reforma.

