La Generalitat acusa "recibo" de sentencia 25% ante TSJC y se hace "responsable"

El Departamento de Educación de la Generalitat ha enviado un acuse de recibo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la sentencia del 25 % de castellano en las aulas y comunica que el "responsable" del cumplimiento de la misma es la propia conselleria.



En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, se indica que "acusamos recibido del expediente administrativo y de la certificación literal de la sentencia dictada" y "les comunicamos que el órgano responsable del cumplimiento de la citada sentencia es el Departamento de Educación".



De hecho, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, ya avanzó ayer, en declaraciones a RTVE, que se haría este "acuse de recibo" de la sentencia del 25 % de castellano en las aulas catalanas, pero no aclaró si la acataría o no.



Ahora, en la citada comunicación enviada a la sección quinta de la Sala Contencioso Administrativa del TSJC se especifica que será el Departamento de Educación el órgano responsable, que dirige el propio Josep González-Cambray.



En diciembre de 2020, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenaba al Govern garantizar que el castellano se imparta, como mínimo, en el 25 % de las horas escolares.



Tras presentar un recurso de casación a esa sentencia por parte de la Generalitat, el Tribunal Supremo no lo admitió y ratificó la citada cuota, lo que ha llevado al Govern ha denunciar un "ataque frontal" al sistema educativo catalán y el modelo de inmersión lingüística.



Educación ha mantenido conversaciones sobre este tema con la ministra de Educación, Pilar Alegría, con la que "seguiremos trabajando" sobre este tema, pero ha insistido en que el contenido de estas reuniones son privadas, para eludir explicarlas, dijo ayer el conseller.



Según aseguró ayer González-Cambray en la citada entrevista, "el castellano está presente en las escuelas" de Cataluña y consideró que los aprendizajes de las lenguas no pueden marcarse con un porcentaje ya que "no son compartimentos estancos".

TE RECOMENDAMOS