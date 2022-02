Ortuzar espera que Sánchez se haya "escaldado" y se esfuerce con ERC y PNV

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado este lunes que espera que el Gobierno "salga escaldado" tras la votación de la reforma laboral y "se dé cuenta de que con quien tiene que hacer el esfuerzo es con ERC y con el PNV" que son "los que garantizan esas mayorías sin sobresaltos".



En una entrevista en Onda Vasca, Ortuzar ha pedido al Gobierno "que se convenza de que esta es la manera, y no haga más experimentos porque salen así" y "que convenza también al PNV que no volverá a pasar".



El dirigente jeltzale ha señalado que su formación "quería votar sí" a la reforma laboral "y puso una condición sencilla que no debía molestar a nadie", pero "circunstancia propias internas de la CEOE lo hicieron imposible".



El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, logró el acuerdo "con no pocas resistencias internas", ha señalado el líder jeltzale, que ha aludido a "asociaciones importantes, como la patronal de Madrid, Asasja y la de automoción" que le pidieron "que había que poner pie en pared".



Ortuzar ha revelado que el mismo día de la votación habló a las "ocho menos diez de la mañana" con Pedro Sánchez, quien le dijo que "era muy relevante que no se fuera la patronal del acuerdo porque peligraban las ayudas europeas", punto sobre el que el líder nacionalista ha dudado, y ha remarcado que el Ejecutivo se "achantó".



"Quedamos en hablar" porque "con esta votación no se acaba el mundo", ha dicho Ortuzar, que ha subrayado que el Gobierno se tiene que "convencer de que tiene solo un camino, que es entenderse con ERC y con el PNV".



La mayoría que el jueves votó a favor de la reforma "sí fue una mayoría 'frankestein'", ha señalado Ortuzar, que ha indicado que espera que al Gobierno "se le hayan quitado las ganas de reeditarla".



En todo caso ha remarcado que el bloque de investidura no está roto "salvo que el Gobierno se empeñe" y ha insistido en que el PNV quiere que se agote la legislatura.

